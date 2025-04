Reklama

ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to zespół deficytu uwagi z nadaktywnością. Wyróżnia się nadpobudliwością i problemami z utrzymaniem koncentracji. Autyzm to zaburzenie neurologiczne. Zaliczane jest do grupy symptomów określanych jako wycofanie. Cechuje się więc unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym – z ludźmi i otoczeniem. Osoby mające autyzm często nie reagują na prośby czy polecenia, mają też problemy z wyrażaniem siebie. I chociaż zarówno ADHD, jak i autyzm często odbierane są „dziwne zachowania”, to warto wiedzieć, że funkcjonowanie z tymi zaburzeniami jest możliwe, a nawet może dawać dodatkowe "supermoce".

Wsparcie dla osób z ADHD i autyzmem

Książka Dominiki Musiałowskiej „Mam ADHD, autyzm i całe spektrum możliwości. Psychoporadnik dla kobiet neuroatypowych” to taka pozycja, która wciąga od pierwszej, do ostatniej strony. Poszerza horyzonty, koi, daje nadzieję, wyjaśnia i nie nudzi. Za to pokazuje, że ani ADHD, ani żadne ze spektrum autyzmu nie przekreśla i nie dyskwalifikuje.

Autorka prezentuje najważniejsze fakty i mity na temat życia z ADHD, a także proponuje różnorodne techniki i ćwiczenia, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie i stawianie czoła trudnościom.

Skąd tak dobre rozumienie tytułowych zaburzeń?

Dominika Musiałowska to kobieta w spektrum autyzmu i z ADHD, psychodietetyczka, edukatorka zdrowotna, prezeska fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie. Jej książka „Mam ADHD, autyzm i całe spektrum możliwości. Psychoporadnik dla kobiet neuroatypowych” to niezwykle ciepłe i osobiste kompendium wiedzy. To także empatyczne, a jednocześnie rzeczowe rozważania na temat tytułowych zaburzeń.



Czego dowiemy się z książki? Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, jak mając ADHD lub autyzm, poradzić sobie z nauką, pracą, relacjami i życiem rodzinnym. Dowiemy się też, na czym polega leczenie ADHD i jak odnaleźć idealną terapię dla siebie.

To nie tylko poradnik czy baza wiedzy

Książka „Mam ADHD, autyzm i całe spektrum możliwości. Psychoporadnik dla kobiet neuroatypowych” pozwala odnaleźć właściwą drogę, zrozumieć pewne zachowania, zamienić słabości w potencjał. Ta książka rozumie, wspiera, inspiruje i wyjaśnia. Poprawia też samoocenę i pokazuje, że różnorodność jest dobra.

Dla kogo książka jest książka Dominiki Musiałowskiej?

Wcale nie tylko dla osób, które mają ADHD lub autyzm. Ta lektura będzie też idealnym wyborem, jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko ma ADHD lub chcesz lepiej zrozumieć swojego neuroatypowego partnera. Wreszcie jest to również pozycja, która po prostu poszerza wiedzę o ludziach i świecie.

