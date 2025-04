Zespół Abba przeszedł do legendy scenu muzycznej. Ich muzyka rozbrzmiewa już na przełomie wielu pokoleń. Nie dziwne więc, że powstało kolejne widowisko zainspirowane historią szwedzkiego zespołu, który w latach 70 i 80 odniósł spektakularny sukces na rynku muzycznym, sprzedając miliony płyt i singli, z których prawie każdy stał się światowym przebojem.

Każdy zagrany utwór to światowy hit! Podczas koncertu nie zabraknie, zatem takich utworów jak „Mamma mia”, „Money, money, money”, „The winner takes it all”, „Waterloo”, „Gimmie, gimmie, gimmie”, „Lay on your love on me”. Nowatorskie, unikalne połączenie muzyki ery disco z muzyką symfoniczną okresu romantyzmu, stworzoną przez wybitnego skandynawskiego kompozytora, Edvarda Griega, tworzy widowisko, które na długo pozostaje w sercu.

Ciekawostką jest również moment powstania zespołu. To inspirująca historia dwóch par, które połączyła miłość oraz wspólna pasja do muzyki i śpiewania. Miłość zatem stała się motywem przewodnim tego widowiska. Miłość kobiety i mężczyzny we wszystkich jej odsłonach – pierwsze marzenia, zauroczenie, powolne poddawanie się uczuciom, eksplozja fascynacji, cudowne uniesienia, ale niepewność , cierpienie, rozczarowania i zawiedzione nadzieje. To także miłość do muzyki, szczęście, które daje możliwość śpiewania i radość z dzielenia się tym szczęściem z innymi.

Koncerty odbędą się w najbardziej prestiżowych miejscach w Polsce: Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Aula Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Teatr Muzyczny „Roma” w Warszawie, Hala „Globus” w Lublinie, „Kjiów.Centrum” w Krakowie, Teatr Muzyczny „Capitol” we Wrocławiu

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Agencji Artystycznej Royal-Art royal-art.com.pl.

Trasa koncertowa zaplanowana jest w następujących miastach:

02.02.2014

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

09.02.2014

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.02.2014

Teatr Muzyczny Roma w Warszawie

16.02.2014

Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu

22.02.2014

Kijów. Centrum w Krakowie