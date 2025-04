Pamiętacie pierwszą część Grzechów, czyli „Za jakie grzechy, dobry boże”? Cztery córki jak z bajki, a zięciowie…z innej bajki. Państwo Verneuil (w tych rolach Christian Clavier i Chantal Lauby) marzą o tym co najlepsze dla swoich pięknych córek. Gorzej, jeśli zięciowie nie do końca spełniają wyśrubowane oczekiwania rodziców. I zamiast konserwatywnych Francuzów Państwo Verneuil dostają zięciów z Algierii, Izraela, Chin i Wybrzeża Kości Słoniowej. W trzeciej części komediowego hitu poznajemy rodziców mężczyzn.

Państwo Verneuil mają co świętować – 40 lat stażu małżeńskiego to nie przelewki i, zdaniem ich córek, świetna okazja, by zorganizować huczną imprezę niespodziankę. Żeby było jeszcze weselej, na przyjęcie z różnych zakątków świata przyjeżdżają rodzice Rachida, Davida, Chao i Charles’a. Jeśli więc Państwo Verneuil myśleli, że czterech nietuzinkowych zięciów to już za dużo, to się dopiero zdziwią…

Seria Grzechów zebrała w sumie ponad 30 milionów widzów w samej Francji i stała się jedną z najbardziej kasowych francuskich komedii w historii. Warto przekonać się na czym polega fenomen rodziny Verneuil. „A oni dalej grzeszą, dobry Boże!” dalej dostarcza wszystko, za co widzowie kochają tę serię - niepoprawny politycznie humor, wzruszenia i rozrywkę dla całej rodziny.

Sprawdź, w jakich kinach jest grany film „A oni dalej grzeszą, dobry Boże!”, od 22 lipca w kinach: https://bilety.gutekfilm.pl/aonidalejgrzeszadobryboze

Zobaczcie zwiastun filmu:

