Dobiegła końca IX edycja Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup – jednego z największych i najbardziej prestiżowych kobiecych turniejów w tej części Europy. Obsada była międzynarodowa. Przez 2 dni ponad 100 pań z różnych zakątków świata rywalizowało o pierwsze miejsce. Triumfatorką okazała się Julia Korus. Główną nagrodę dla laureatki ufundował Deutsche Bank. Tegoroczny turniej należał zdecydowanie do juniorek, które zajęły wszystkie miejsca na podium.

Złoty puchar, specjalnie zaprojektowany przez firmę YES na IX edycję turnieju zdobyła Polka trenująca w Tyskim Klubie Golfowym, Julia Korus. 2. miejsce zajęła jej rodaczka Dorota Zalewska. Na podium, na 3. miejscu stanęła również uczestniczka z Polski – Maria Żrodowska, z klubu golfowego Tokary. Wszystkie trzy Pani na co dzień reprezentują Polską Kadrę Narodową.

Rozgrywki Dr Irena Eris Ladies' Golf Cup

Pierwszego dnia po rundzie panie uczestniczyły również w konkursie Tag Heuer Nearest to the Line.

Przez 2 dni na polu golfowym Sand Valley G&CC panowała prawdziwa, sportowa rywalizacja. O zwycięstwo walczyły panie nie tylko z Polski, ale też z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Belgii, Finlandii, Luksemburga, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dzięki wysokiemu poziomowi organizacji i sportowej rywalizacji, obecnie jest to największy i najbardziej prestiżowy kobiecy turniej golfowy w tym regionie Europy, a jednocześnie najbardziej wyjątkowy, dzięki atmosferze tu panującej" – mówi Joanna Łodygowska, Szef Działu Komunikacji z firmy Dr Irena Eris.

Panie kochają golf!

Pogoda sprzyjała zarówno zawodniczkom, jaki i gościom, którzy chętnie korzystali z niespodzianek, jakie przygotowali dla nich organizatorzy turnieju. Chętni mogli odbyć jazdy testowe samochodami Audi. Panie prezentowały się bardzo stylowo w koszulkach polo ufundowanych przez markę golfową Chervo. Rozgrywki zostały uwieńczone rozdaniem nagród w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. Ceremonię rozdania poprowadziła Beata Sadowska.

