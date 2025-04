Królowa gwiazd, Agnieszka Walczak – Chojecka

Stresujące czekanie na telefon z propozycją roli, wielogodzinne castingi kończące się na ogół niczym i mnóstwo wyrzeczeń to codzienna rzeczywistość czterech przyjaciółek, które wybrały aktorskie życie. Malwina, Dominika, Klaudia i Miśka są jak cztery muszkieterki – zawsze trzymają się razem. A właściwie do momentu, kiedy ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę… Czy ich relacja okaże się silniejsza niż chęć zdobycia roli u znanego reżysera?

Spadek, Kasia Bulicz – Kasprzak

Kasia Bulicz-Kasprzak powraca z ciepłą opowieścią o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, trudnej sztuce tolerancji i akceptacji własnego JA.

Dorota wiedzie ustabilizowane życie w stolicy. Co prawda właśnie przeżywa zawód miłosny, bo po kilku wspaniałych miesiącach, okazuj się, że chłopak ją zdradza, ale ogólnie jest zadowolona z życia. Wszystko jest poukładane i bezpiecznie znajome. Do chwili, kiedy nieoczekiwanie dostaje pod opiekę psa przyjaciółki, a zaraz potem w „spadku” dziadka, o którego istnieniu nie wiedziała. Dziewczyna boleśnie przekonuje się, że życie potrafi zaskakiwać. A to dopiero początek zmian, które wywrócą jej świat do góry nogami.

Listy sprzed lat, Roma J. Fiszer

Listy sprzed lat to pokrzepiająca historia, która przywraca wiarę w przyjaźń i w to, że wszystko w życiu jest możliwe.

Zawód w przyjaźni sprawia, że trudno jest odzyskać wzajemne zaufanie….

Dramatyczne okoliczności powodują, że Iwonie i Ewie, po latach wzajemnej niechęci, udaje się odbudować przyjaźń, a skrywana dotąd wielka tajemnica jednej z nich, wreszcie wychodzi na jaw.

Dzięki sile przyjaźni, powraca odwaga by zawalczyć o siebie, uwolnić się od wcześniejszych złych wyborów. Odwaga, by spróbować podążyć drogą wielkiego uniesienia z młodości… Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawia, że w życiu Iwony pojawia się mężczyzna sprzed lat. Ten sam, o którym dotąd miała śmiałość tylko śnić, ukradkiem zaglądać w przechowywane od niego listy, powraca niczym książę z bajki...

Kiedy ciebie nie ma, Lisa Jewell

Bestseller numer jeden w Wielkiej Brytanii. Bestseller „New York Timesa". Miała piętnaście lat i była ukochaną córką swojej matki. Miała przed sobą całe życie. I nagle, w mgnieniu oka, Ellie zniknęła.

Po dziesięciu latach Laurel wciąż nie straciła nadziei, że znajdzie Ellie. I wtedy spotyka czarującego, charyzmatycznego nieznajomego, który robi na niej piorunujące wrażenie.

Jednak naprawdę zapiera jej dech, kiedy poznaje jego dziewięcioletnią córkę.

Bo jego córka jest obrazem Ellie.

Wszystkie pytania bez odpowiedzi, które nie dawały Laurel spokoju, teraz odżywają.

Co naprawdę stało się z Ellie? I kto nadal ma coś do ukrycia?

Piątka, Erica Spindler

Sprawa śmierci bogatego developera Thomasa Kinga wydaje się prosta – koroner sądowy stwierdza samobójstwo. Jednak dla detektyw Dare nie wygląda to tak jasno. Pewne szczegóły dochodzenia przywodzą jej na myśl niewyjaśnioną sprawę sprzed lat. Wszystko wskazuje na to, że dawny przeciwnik powrócił i zamierza doprowadzić do kolejnej konfrontacji. Z kim przyjdzie się zmierzyć Micki i jej partnerowi Zachowi? Trzecia część serii Strażnicy Światła Ericki Spindler przeniesie Was do świata, w którym nic nie jest takim, jakim się wydaje.

Beata Pawlikowska, Blondynka na Wyspie Zakochanych

Lektura Blondynki na Wyspie Zakochanych, najnowszej książki Beaty Pawlikowskiej to wspaniały sposób na przedłużenie wakacji. Poczuj gorące promienie słońca na twarzy, zatop się w odurzającym zapachu tropików. Pozwól zabrać się do zatopionych w dżungli miast Majów, na ciągnącą się trzysta kilometrów Wielką Rafę Koralową Belize i gwarne ulice Salvadoru z ulicznymi kuchniami pachnącymi pupusa.