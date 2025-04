Warszawski Teatr Capitol, 31 grudnia zagra aż 5 spektakli. Zarówno na swoich scenach jak i specjalnej sylwestrowej - w Kinie Elektronik. Ostatnie przedstawienia tego dnia kończą się o północy wspólnym noworocznym toastem razem z aktorami! W Teatrze Capitol po przywitaniu Nowego Roku, goście mogą ruszyć na parkiet, gdyż odbędzie się tam sylwestrowa taneczna impreza. Natomiast w Kinie Elektronik wieczór umilać będzie zespół jazzowy.

Jesień życia nie musi być nudna

W Teatrze Capitol będzie można zobaczyć najnowszą, październikową premierę "Szach-Mat", z doskonałą obsadą, w której znaleźli się: Joanna Żółkowska, Maciej Damięcki, Marek Siudym, Jacek Kopczyński i Anna Modrzejewska. Ta inteligentna i przezabawna komedia opowiada historię zrzędliwego wdowca Freda, który wraz ze swoim przyjacielem Walterem od lat regularnie grywa w szachy. Jednak o wiele ciekawsza jest ich życiowa gra. A w niej uczestniczą także syn Freda – Leonard oraz gosposia Rosalinda. Jesień życia nie musi być nudna! Sprawdźcie sami!

Gorący romans rodem z harlequinów

Drugi spektakl to "Hawaje, czyli przygody siostry Jane". Zostanie on wystawiony aż dwukrotnie w sylwestrowy wieczór – raz o godzinie 17.30 oraz ponownie o 21.30. Nowy Rok będzie można przywitać z Darią Widawską, Dominiką Ostałowską, Przemysławem Sadowskim, Alanem Anderszem, Barbarą Kurzaj, Bartoszem Żukowskim, Izabelą Zwierzyńską oraz Martą Manowską. To prawdziwy, gorący romans rodem z harlequinów! Miłość, intrygi, seria komicznych wydarzeń oraz nieoczekiwane zwroty akcji! Wszystko to w wyśmienitej komedii "Hawaje“.

Hit Teatru Capitol

Z kolei na zaprzyjaźnionej scenie, w warszawskim Kinie Elektronik, mieszczącym się przy ul. Generała Zajączka 7, dwukrotnie zostanie wystawiony ogólnopolski hit Teatru Capitol – "Kiedy kota nie ma". Pierwszy spektakl rozpocznie się o godz. 17.30, a drugi o 21.30. W ten wyjątkowy sylwestrowy wieczór gości będą bawić wspaniali aktorzy: Jacek Lenartowicz, Viola Arlak, Wojciech Wysocki, Anna Gornostaj, Aleksandra Grzelak oraz Maria Dejmek.

To niepowtarzalna okazja by w szampańskim nastroju razem z polskimi gwiazdami przywitać Nowy Rok.