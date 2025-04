Zimowe wieczory najchętniej spędzasz w domu? Nie jesteś jedyna :) A co powiesz na taką propozycję: dobry film lub serial, ciepły koc i pyszne małe co nieco? Sprawdź topowe hity Netflixa i zaplanuj sobie czas na telewizyjny seans!

1. The Crown

To propozycja dla fanów rodziny królewskiej. Jeśli śledzisz newsy z ich życia to mamy dla ciebie serial doskonały. The Crown doczekał się już trzeciego sezonu, a fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych. To brytyjsko-amerykańska opowieść biograficzna pełna elementów historycznych, spisków politycznych, miłosnych rozterek i wątków, o których z reguły się nie mówi. The Crown to też doskonała gra aktorska, świetne kostiumy i scenografia. Na ekranie zobaczymy Elżbietę i jej metamorfozę (z młodej i nieco naiwnej władczyni zamienia się w pełną rozwagi królową, która wie, jak decydować o losie Korony). Zobaczymy też rodzinne perypetie następczyni tronu i księcia Filipa. Zdrady, brak zrozumienia czy ludzkie słabości obnażą kulisy ich małżeństwa. Do tego świetna rola siostry Elżbiety II - księżniczki Małgorzaty, Królowej Matki czy młodego księcia Karola. Niby w tle, a może jednak na pierwszy plan, wysuwają się kwestie polityczne. Obserwujemy Wielką Brytanię w różnych etapach jej rozwoju - świetności i niemalże upadku.

2. Sex Education



To propozycja na piątkowy wieczór. Jeśli chcesz odpocząć i zapomnieć o problemach dnia codziennego, to "Sex Education" będzie idealnym wyborem. Zapewniamy, to nie jest serial tylko dla nastolatków. To opowieść o uczuciach, młodości i wszystkich jej pozytywnych oraz negatywnych aspektach. To też historia młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość i mają sporo wątpliwości na temat życia seksualnego. Pełen zabawnych perypetii i humorystycznych dialogów film wskazuje też na wiele poważnych problemów, jakimi są brak samoakceptacji, konflikt pokoleniowy czy wreszcie nieumiejętność mówienia o seksie. Jak potoczą się losy nastoletnich bohaterów, ich rodziców i nauczycieli? To warto zobaczyć!

3. Dwóch papieży

Mamy też coś dla tych, którzy nie mają czasu na seriale. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film "Dwóch papieży" to hit, o którym wszędzie się mówi. I nie bez powodu, bo na ekranie zobaczymy doskonałe role Anthony'ego Hopkinsa i Jonathana Pryce'a, którzy w mistrzowski sposób wcielają się w tytułowe postaci. Zaskakująca i pełna wzruszeń jest też sama fabuła. Obserwujemy pontyfikat Benedykta XVI i dowiadujemy się, dlaczego abdykował. Film zwraca też uwagę na historię papieża Franciszka, jego młodość, trudne powołanie i kapłaństwo.

4. The Stranger

To ekranizacja książki Harlana Cobena o tym samym tytule. Serial jest nowością w ofercie Netflixa (dostępny od 30 stycznia). Jeśli jesteś wielbicielką filmów kryminalnych i thrillerów to ta historia będzie trzymała w napięciu do końca. Czego należy spodziewać się po fabule? Adam dowiaduje się od nieznajomego, że jego żona miała romans. Gdy próbuje wyjaśnić z nią ten temat, kobieta znika. Z mężczyzną kontaktuje się jedynie za pomocą SMSów, prosząc, by ten jej nie szukał. Jaką prawdę skrywa ta historia? Sprawdź sama!

5. Spinning Out

To opowieść o młodej, obiecującej łyżwiarce, która miała przed sobą mnóstwo perspektyw. Niestety uczestniczy w wypadku, który uniemożliwia jej dalszą karierę. Gdy wszystko wydaje się stracone, dziewczyna dostaje drugą szansę. Może znowu założyć łyżwy i trenować z przystojnym chłopakiem. Czy tragiczna przeszłość, a także nowe przeszkody, które pojawią się w jej życiu sprawią, że da sobie radę? To historia nie tylko sporcie. To poruszająca opowieść o motywacji, sile i uczuciu.

Nie tylko ciepły koc! Jak umilić sobie wieczór z Netflixem?

