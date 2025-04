Stand-upowy Dzień Kobiet w Krakowie po raz czwarty! Kultowa już impreza wraca po przerwie do Klubu Studio – świętujemy tradycyjnie dzień po Dniu Kobiet!

Reklama

W tym roku - jak co roku - najciekawsze, najzabawniejsze polskie artystki na jednej scenie. Będą zarówno „weteranki” imprezy jak i debiutantki ! Różnią się temperamentem, poglądami, długością włosów i wzrostem. Łączy je inteligentny humor, piękno i zawadiacka bezpośredniość. Niektóre tańczą, niektóre śpiewają, tego wieczoru wszystkie – gadają! Na jednej scenie: Wiolka Walaszczyk, Ewka Błachnio, Ewa Stasiewicz, Paulina Potocka. Po raz pierwszy na Stand-upowym wystąpi też Gość specjalny: Katarzyna Nosowska! Całość poprowadzi Iza Kała.

Szykujcie się na niezapomniany wieczór – jedyny taki w Polsce!

O występujących:

Gość Specjalny wieczoru, Katarzyna Nosowska: autorka tekstów, wokalistka nagrywająca z zespołem Hey oraz solo, felietonistka, jedna z najbardziej wyrazistych i najpopularniejszych osobowości polskiej sceny rockowej ostatnich kilkunastu lat, na Stand-upowym Dniu Kobiet wystąpi w niecodziennej odsłonie…

Ewka Błachnio: czyli istny kombajn działalności przeróżnych! Aktorka kabaretowa – niegdyś widywana z Limem, ale przypudrowała oko... i aktorka dramatyczna – tak, koniecznie w tej kolejności..;). Czasem śpiewa, trochę tańczy, ale przyznaje, że lubi prowadzić… i to nie tylko swojego Harleya. Grywa solo i z przegenialnym zespołem „Muzikanty”. Ponadto z dużą radością współtworzy projekt „Stand’up Night” i coroczny „Stand’upowy Dzień Kobiet”, którego gościem będzie już po raz trzeci. Scena, ekran czy w eterze, a jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa! Szykujcie się na jej kolejne odsłony – ponoć pod choinkę dostała sztalugę, trykot, dłuto i fortepian…. Tak. To było spore drzewko.

Wiolka Walaszczyk: charyzmatyczna, energetyczna, impulsywna. Bardzo wyrazista osobowość, do tego mocny, dosadny humor plasują ją w czołówce rodzimego stand-upu. Odnajduje się głównie w tematyce osobistej, dzieli się spostrzeżeniami kobiety z dwudziestokilkuletnim bagażem doświadczeń.

Ewa Stasiewicz: komik o wielu twarzach, w tym jednej Pauliny Macutkiewicz. Niby kobieta, a z jajami. W stand-upie lubi ostre tematy. Na Youtube ma swój kanał, na którym umieszcza krótkie produkcje. Organizuje cykliczną imprezę „Stand up ON”. Finalistka Antrakt Stand-up Festiwal. Występowała przed ludźmi i Internetem. I nie wyszli.

Paulina Potocka: swoje występy buduje przede wszystkim na abstrakcyjnym poczuciu humoru. Zadziwia swoją dynamiką, a raczej jej brakiem. Slow comedy to jej charakterystyczny styl, rzadko spotykany w Polsce. Zanurzy nas w swojej formie. Przeprowadzi przez światy, które często nie istnieją. Jej stand-up zadziwia. Wstrząsa. Nie pozostawia obojętnym. Paulina otrzymała wiele wyróżnień na festiwalach komediowych. Występowała w takich telewizjach jak TVP Rozrywka, TVP2 oraz Comedy Central Polska. Prowadzi własną scenę stand-upową w Białymstoku "Potocka&Kozłowski prezentują".

Iza Kała: aktorka, dyrektorka, reżyserka, one woman showka, konferansjerka, improwizatorka. Wrocławianka po Łódzkiej Szkole Filmowej, grała po drodze w Berlinie i Moskwie, a do Krakowa przeprowadziła się Warszawy. Pomysłodawczyni i producentka Stand-upowego Dnia Kobiet. Ma dwa koty – jeden zachowuje się jak pies a drugi ma protezę. Od lat obiecuje , że wróci do gry w tenisa.

https://www.facebook.com/events/194526417954205/

Program przeznaczony jest wyłącznie dla widzów pełnoletnich.

Reklama

Zobacz również:

Dziewczyny 3.0 - obejrzyj serial komediowy dla kobiet