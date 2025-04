Już 9 listopada 2015 roku odbędą się 3 urodziny AIOLI Cantine Bar Cafe Deli – miejsca które pokochała nie tylko cała Warszawa, ale o Świętokrzyskiej 18 jest głośno też na świecie. Przekazujemy wam historię opowiedzianą przez twórców tego wyjątkowego miejsca!

Początki AIOLI Cantine Bar Cafe Deli

Nigdy dotąd nie opowiadaliśmy o tym jak powstało AIOLI, kto miał pomysł, kto go zrealizował – czas na chwilę refleksji... to już prawie 3... zobaczcie jak się zaczęło!

Kiedy ponad 3 lata temu zobaczyliśmy AIOLI (ówczesne San Marzano) na Świętokrzyskiej 18 zaświeciły nam się oczy bo wiedzieliśmy, że to jest to..., że to jest ta przestrzeń którą chcemy zagospodarować milionem naszych pomysłów na naszą nową restaurację.

Od początku towarzyszyła nam niesamowita energia i ogromny entuzjazm, chcieliśmy zrobić coś naprawdę fajnego, coś innego, coś czego jeszcze nie było na rynku gastronomicznym, w Warszawie, w Polsce... Mieliśmy ogromne ambicje i niebywałe zaangażowanie, które towarzyszyło nam od samego początku, i które jest z nami po dzień dzisiejszy. Dla nas to nie była po prostu praca, którą z zegarkiem w ręku wykonujemy każdego dnia, dla nas to nie było tylko tworzenie nowej kolejnej restauracji dla nas to było nasze życie, żyliśmy tym pojektem każdego dnia, 24 godziny na dobę.

Wspólna praca, wspólne marzenia i sukcesy

Kierowaliśmy się wewnątrzną intuicją, czuliśmy że jeśli włożymy w to serce i cząstkę siebie połączymy naszą energię, charyzmę, wiedzę, doświadczenia i różne spojrzenia na te same rzeczy - to po prostu nie może się nie udać... AIOLI od początku miała być surową w swojej miejskości marką, istniejącą w industrialnym ale ciepłym wnętrzu gdzie rytm miasta spotyka się ze świeżą, prostą południową kuchnią, której symbolem jest „sos AIOLI” - jeden z najprostszych i najstarszych sosów na naszym kontynencie... chyba się udało.

AIOLI w liczbach

Tygodniowo składamy 1300 burgerów, miesięcznie rozbijamy 33000 jajek do śniadań, rocznie wyciskamy ponad 3 tony cytryn do lemoniad... AIOLI to nasze ukochane dziecko to „fabryka” naszych i Waszych doświadczeń - a my każdego dnia zadajemy sobie pytanie „jak można lepiej”...? Obiecujemy jeszcze nie raz Was zaskoczyć.

Dziękujemy za 3 lata z Wami

Zapraszamy na Urodzinowe PARTY!

9.11.2015

godz.19:30

AIOLI Cantine Bar Cafe Deli

ul. Świętokrzyska 18

Warszawa

Więcej informacji na fanpage'u i stronie wydarzenia.

