Co czeka na ciebie 24-26 lipca? W Zamku Ujazdowskim. Wystawa magazynów kulinarnych z całego świata, prace studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i prezentacja designerskich fartuchów – to tylko niektóre wydarzenia, które czekają właśnie na ciebie.

Reklama

3 edycja Targów Książki Kulinarnej koncentruje się wokół idei doświadczenia jako eksperymentu i nowych doznań związanych z jedzeniem. Drugim tematem Targów Książki Kulinarnej tematem ma być prawdziwe jedzenie i pytanie o to, czym jest kulinarna prawda i kto kreuje żywnościowe trendy.

Qchnia Artystyczna & książki kulinarne

Jak co roku na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego i w Qchni Artystycznej pojawią się wydawnictwa i księgarnie mające w swojej ofercie najciekawsze książki związane z gotowaniem i jedzeniem. Ale Targi Książki Kulinarnej to nie tylko papierowe publikacje – to też spotkania z najpopularniejszymi postaciami ze świata gastronomii: ekspertami i pasjonatami, szefami kuchni i restauratorami, autorami kulinarnych blogów, magazynów i książek.

W tym roku podczas Targów Książki Kulinarnej będzie można spotkać między innymi Martę Dymek, Elizę Mórawską, Zofię Różycką, Tomasza Jakubiaka czy członków zespołu Food Think Tank, bowiem tegoroczna edycja wydarzenia to również 3 wystawy, kulinarna moda, design oraz interaktywne instalacje.

Jesteś ciekawa co danego dnia wydarzy się w Zamku Ujazdowskim? Program na kolejnej stronie.

Zobacz także:



7 wartościowych książek: mają mniej niż 100 stron! Krótkie książki, które odmienią twoje życie Kasia Tusk przegrała sprawę w sądzie

Program 3 edycji Targów Książki Kulinarnej

Piątek, 24 lipca, 15:00 – 20:00

15:00 Podpisywanie książek przez Beatę Lipov, autorkę książki „Lawendowy Dom”; zaprasza wydawnictwo Świat Książki; stoisko Olesiejuk

16:00 Spotkanie z Tomaszem Jakubiakiem, autorem „Jakubiak lokalnie”, Kuchnia +

17:00 Jak oddać smak na papierze – spotkanie o tworzeniu magazynów z udziałem m.in. Michała Zawadzkiego z firmy Munken, Magdaleny Heliasz z txt publishing

18:00 Kuchnia funkcjonalna? Spotkanie o tym jak mały i duży kuchenny design organizuje, zmienia i estetyzuje nasze życie i gotowanie. Uczestnicy: Jan Kochański, Agnieszka Jacobson-Cielecka, prowadzenie Dominika Gauza (Fabryka Form)

19:00 Dyskusyjny Klub Kulinarny Magazynu SMAK połączony z degustacją. Wokół kiszonek. Prowadzenie Kamil Antosiewicz

Sobota, 25 lipca, 10:00 – 20:00

12:00 Wielkie gotowanie na trawie - warsztaty dla dzieci z Martą Dymek, Elizą Mórawską i Zofią Różycką; zaprasza wydawnictwo Dwie Siostry; letni pawilon QA przed Zamkiem Ujazdowskim

12:00 Spotkanie z Magdaleną Cielengą-Wiaterek, autorką książki „Zielenina na talerzu. Wegetariańsku sezonowo lokalnie”; zaprasza wydawnictwo Druga Strona

12:00 Spotkanie o piwie połączone z degustacją - Marco Ghia (Akademia Kulinarna Whirlpool), Paweł Lachowicz (KUKBUK) i Michał Kopik (Browar Kingpin)

13:00 Spotkanie z Martą Dymek, autorką „Jadłonomii”, prowadzenie Agata Napiórska; zaprasza wydawnictwo Dwie Siostry

13:00 Podpisywanie książek przez Elizę Mórawską i Zofię Różycką, stoisko wydawnictwa Dwie Siostry

14:00 Podpisywanie książek przez Martę Dymek, stoisko wydawnictwa Dwie Siostry

14:00 Spotkanie z Hanną i Pawłem Lis, autorami książki „Kuchnia Słowian”, prowadzenie Agata Napiórska; zaprasza wydawnictwo Nasza Księgarnia

15:00 Polscy podróżnicy przy azjatyckich stołach – opowieść dr Joanny Wasilewskiej, dyrektorki Muzeum Azji i Pacyfiku

16:00 Prawda na stół - spotkanie promujące magazyn Marty Gessler QA z udziałem Marty Gessler, Kazimiery Szczuki, Marty Dymek, Weroniki Wawrzkowicz, Dominiki Biegańskiej

18:00 Prezentacja designerskich fartuchów kuchennych przygotowana przez magazyn KUKBUK

19:00 Rozmowa o kuchennej modzie

Niedziela, 26 lipca, 10:00 – 20:00

11:00 Projektowanie przepisu z Martą Gessler i Małgorzatą Mintą;

12:00 Spotkanie z Aleksandrą Seghi, autorką książki „Fanklub bułeczek z rozmarynem, czyli ciąg dalszy toskańskich opowieści ze smakiem”; zaprasza wydawnictwo Świat Książki

13:00 Opowieść o chlebie Piotra Kucharskiego, autora książki „Chleb. Domowa piekarnia”; zaprasza wydawnictwo Pascal

14:00 O kuchni koreańskiej opowie Magdalena Tomaszewska-Bolałek, autorki książki „Tradycje kulinarne Korei”; zaprasza wydawnictwo Hanami – sala korytarz

15:00 Od węgrzyna do szampana. Wino, smak i moda w dawnej Polsce – wykład dr Doroty Dias-Lewandowskiej, autorki książki „Historia kulturowa wina francuskiego od połowy XVII do początku XIX wieku”; zaprasza Muzeum Pałacu w Wilanowie;

16:00 Doświadczenie i doświadczanie w wykonaniu szefów – o kulinarnych doznaniach i odpowiedzialności za eksperyment rozmawiają Aleksander Baron (szef kuchni Solec 44), Joanna Jakubiuk (szefowa kuchnia Masuria Arte), Bogdan Gałązka (szef kuchni Gothic Cafe na Zamku w Malborku), Jakub Pieniążek (Fish Lovers), Piotr Ceranowicz (szef kuchni w Kaskrut i Tapage, prowadzenie Agata Godlewska; zaprasza magazyn FOOD SERVICE

17:00 „Las-Instalacja” - spotkanie z Luizą Trisno i Agnieszką Szydziak wokół nowego projektu Food Think Tank – sala korytarz

18:00 Tradycje kulinarne polskich Żydów - spotkanie z Marią Niziołek, koordynatorką projektów edukacyjnych Jewish Community Center Warszawa; zaprasza JCC Warszawa – sala korytarz

18:00 Spotkanie o prosecco połączone z degustacją, prowadzenie Marco Ghia; zaprasza Akademia Kulinarna Whirlpool.

Na podstawie materiałów prasowych







Reklama

Zobacz także:



7 wartościowych książek: mają mniej niż 100 stron! Krótkie książki, które odmienią twoje życie Kasia Tusk przegrała sprawę w sądzie