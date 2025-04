„Czerwony” to nowy „zielony”! Red z „Angry Birds Film” tegorocznym ambasadorem Międzynarodowego Dnia Szczęścia.

Reklama

RED, główna postać gorąco oczekiwanej komedii animowanej „Angry Birds Film”, został honorowym ambasadorem Międzynarodowego Dnia Szczęścia. Wydarzenie jest częścią długofalowej kampanii #AngryBirdsHappyPlanet, wspierającej działania związane z zatrzymaniem zmian klimatycznych na Ziemi. Międzynarodowy Dzień Szczęścia przypada na 20 marca każdego roku.

Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Opiera się na idei, według której Produkt Krajowy Brutto (PKB) nie jest tak naprawdę racjonalnym miernikiem dobrobytu w danym kraju. Potrzebne jest ujęcie bardziej zintegrowane i zrównoważona ocena szczęścia w danym regionie. Po tym, jak Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon, ogłosił REDA ambasadorem Dnia Szczęścia, kampania została przedstawiona setkom młodych ludzi w słynnej Sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

#AngryBirdsHappyPlanet



Aktorzy, którzy użyczą głosów bohaterom „Angry Birds Film”, m.in. Jason Sudeikis („Szefowie wrogowie”), Maya Rudloph („Druhny”, „Siostry”), Josh Gad („Piksele”), zaprezentowali materiały związane z akcją „Pozwól Czerwonemu stać się Zielonym” (Help Red Go Green). W ramach wsparcia akcji #AngryBirdsHappyPlanet również internauci mogą zadbać o wzrost świadomości zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Wystarczy, że przyłączą się do akcji, zamieszczając w mediach społecznościowych posty i zdjęcia związane z dbaniem o planetę.

Angry Birds uszczęśliwiły miliony ludzi na całym świecie. Teraz stają się częścią walki o uczynienie planety lepszym miejscem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, pomagając Czerwonemu stać się Zielonym. Nie wyobrażam sobie lepszego sposobu, by uczcić Międzynarodowy Dzień Szczęścia.

- powiedział Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon

Tekst na podstawie materiałów prasowych

Reklama

Zobacz:

Jaki serial do ciebie pasuje? [quiz] Dlaczego nie(warto) oglądać oscarowych filmów?