22 marca w Klubie Księgarza odbyła się premiera książki "186 szwów. Z Czeczenii do Polski. Droga matki" Anny Kaszubskiej i Zargan Nasordinovej. Spotkanie poprowadziła dziennikarka Anna Maruszeczko. Na wydarzenie przybyli przedstawiciele Przyjaciółka, Fundacji Polskie Forum Migracyjne, Fundacji Adulis i Fundacji Ocalenie, Jacek Bonecki - autor wspaniałych fotografii, które zamieszczono w książce oraz wielu dziennikarzy. Wydarzenie uświetnił pokaz tańca czeczeńskiego oraz emocjonujące opowieści.

O książce

"186 szwów" to wzruszająca opowieść o macierzyństwie, miłości, odwadze, strachu i cierpieniu. Opowieść o siostrzanej relacji dwóch kobiet – Zargan i Anny, które różni niemal wszystko – pochodzenie, poglądy, wychowanie, język, kultura, religia, a łączy samotne macierzyństwo i życie naznaczone chorobą.

Na pierwszy plan opowieści wysuwa się historia Zargan – Czeczenki, która opisuje swoje ciężkie i pełne bólu życie. Wiele dowiadujemy się też o Annie – autorce opowieści, która dokonuje autorefleksji na temat cierpienia i choroby. Wzruszające wspomnienia, przejmujące historie, z których wyłania się cierpienie, niesprawiedliwość losu, ale i opowieść o kaukaskiej kulturze, szczerej miłość oraz oddaniu, dają do myślenia i pokazują, czym jest strach, ból, odwaga, wojna, macierzyństwo i przyjaźń. Ta historia pozwala docenić życie, odnaleźć piękno i dobro, ułożyć od nowa własne priorytety i wyraźnie zobaczyć to, co naprawdę ważne.

Zobacz galerię zdjęć z premiery.