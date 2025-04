14. Mastercard OFF CAMERA – blaski i cienie kryzysu

Potencjał nordyckiej kinematografii, przepisanie formuły melodramatu i nie tracące na aktualności pytania dotyczące kryzysu – to tematy, które poruszyli programerzy nowych sekcji 14.Mastercard OFF CAMERA. Co wynika z panoramy współczesnego kina niezależnego?