W tym roku, 14 sierpnia przypada 10. rocznica śmierci wielkiego poety - Czesława Miłosza. Noblista zapisał się na stałe w pamięci nie tylko Polaków, lecz także ludzi na całym świecie. Wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie był tez profesorem uniwersyteckim. Jego dzieła tłumaczone były na ponad 40 języków.

Pomysł Wydawnictwa Literackiego na upamiętnienie poety

W związku z okrągłą rocznicą śmierci poety, Wydawnictwo Literackie przygotowało coś specjalnego. Jeszcze w sierpniu zostanie wydane wznowione dzieło - tłumaczenia ksiąg Starego i Nowego Testamentu z dwóch języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego. Będzie to dzieło opasłe, monumentalne o tytule "Księgi biblijne".

Jak podają pracownicy wydawnictwa tom "Księgi biblijne" gromadzi przekłady wszystkich ksiąg biblijnych tłumaczonych i wydawanych osobno przez Noblistę. Są to księgi: Psalmów, Hioba, Pięciu Megilot, Mądrości, Ewangelię Marka oraz Apokalipsę.

Dlaczego Miłosz przekładał teksty biblijne?

Poeta nie był zawsze osobą wierzącą. Miał w życiu różne epizody. Przeżywał też różne problemy, w tym ciężką chorobę żony, które to własnie zbliżyły go do Boga. Może wydawać się to pewnym paradoksem, ponieważ często ludzie odchodzą od Boga, kiedy źle im się dzieje. Jego losy potoczyły jednak tak, że w końcu kiedyś zrozumiał, czym jest wiara. Uznał, ze przekład Biblii na język polski jedynie z łaciny nie jest wystarczający i nauczył się greki i hebrajskiego, aby móc przetłumaczyć ją także z tych języków.

Dlaczego warto zajrzeć do "Ksiąg biblijnych" Czesława Miłosza?

Czesław Miłosz to przede wszystkim poeta. Nie był nigdy osobą duchowną. Dlatego też wartość jego przekładu należy odnajdywać przede wszystkim w języku. Bogactwo słownictwa oraz doskonały styl sprawiają, że trudne zwykle teksty biblijnych ksiąg mogą być bardziej przystępne ciekawsze w interpretacji.

