BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to jedno z najważniejszych wydarzeń lata, które na stałe wpisało się w kalendarz polskich wakacji. Festiwal od wielu lat celebruje miłość do kina i zaprasza do oglądania filmów w wyjątkowych, zapierających dech w piersiach okolicznościach przyrody. W tym roku zaprezentuje repertuar, który spodoba się miłośnikom wszystkich gatunków filmowych. Warto zaplanować wakacyjne wieczory w kinach letnich na seansach pod hasłem We Love Cinema w towarzystwie największych gwiazd.

Tematyczne wieczory przed dużym ekranem

Repertuar festiwalu został tradycyjnie podzielony na dni tematyczne, z których aż trzy – wtorki, czwartki i niedziele - odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas.

Poniedziałki: Kino Familijne

Każdy tydzień wakacji będą rozpoczynać filmy familijne, na które zapraszamy całe rodziny. W repertuarze propozycje, które zachwycą Wasze dzieci, znajomych i przyjaciół, a także pozwolą poczuć prawdziwą wspólnotę. Podczas familijnych poniedziałków na ekranie m.in.: „Skarb Mikołajka” oraz „Szczęście Mikołajka”, czyli animacja opowiadająca o powstaniu jednej z najbardziej znanych postaci na świecie, ożywiająca opowiastki René Goscinnego i rysunki Jean-Jacquesa Sempègo; „Jak wytresować smoka 3” - nominowana do Oscara trzecia część jednej z najpopularniejszych animacji na świecie, a także rodzima produkcja familijna - komedia przygodowa „Detektyw Bruno” z Piotrem Głowackim i Karoliną Gruszką w rolach głównych.

Wtorki: Świat Cię potrzebuje

Na ekranach kinowych w Sopocie, Zakopanem i Giżycku pojawi się filmowe wezwanie do poszanowania różnorodności, z której ludzkość czerpie ogromną siłę. Filmy prezentowane tego dnia zostały wybrane w plebiscycie przez samych widzów festiwalu. Są wśród nich: obsypany Oscarami „Green Book” z Viggo Mortensenem i Mahershalą Alim w roli osobliwych współpracowników, którzy pokonując kolejne przeciwności losu, pomimo ogromnych różnic, odkrywają wielką przyjaźń; „IO” czyli wyjątkowa, nagrodzona na wielu festiwalach i nominowana do Oscara, ekologiczna odezwa Jerzego Skolimowskiego, a także „Słoń”, czyli romans LGBTQ+ osadzony w przepięknych polskich Pieninach i „Pimi z Krainy Tygrysów” z udziałem ubiegłorocznej laureatki Diamentowego Klapsa Filmowego – Mai Ostaszewskiej. W tym dniu festiwal wspólnie z Bankiem BNP Paribas promuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Środy: 100 lat Warner Bros.

We środy, we wszystkich festiwalowych lokalizacjach, będziemy świętować 100-lecie jednego z największych studiów hollywoodzkich na świecie. Legendarne Warner Bros., założone w USA przez polskich imigrantów, stworzyło najbardziej znane i uwielbiane filmy, wytyczając kierunki światowej kinematografii. Wykreowało takie niezapomniane postacie, jak: Harry Potter, Królik Bugs i Brudny Harry, czy słynną trylogię „Władcy Pierścieni" z hobbitem Frodo na czele. Obecnie, razem z TVN, który jest częścią jednej grupy medialnej – Warner Bros. Discovery. Środowe filmy zostały wyselekcjonowane z myślą o wszystkich pokoleniach widzów. W repertuarze m.in.: kultowa „Casablanca”; otwierający nową erę efektów specjalnych w kinie „Matrix”; zwariowana komedia „Kac Vegas” czy jeden z najbardziej nagrodzonych i docenionych filmów w historii kina „Incepcja" z rewelacyjnym Leonardo di Caprio.

Czwartki: We Love Cinema

W każdy czwartek wakacji widzowie festiwalu będą mogli zobaczyć specjalnie wyselekcjonowane filmy, które zdobyły uznanie i nagrody na największych światowych festiwalach filmowych. W repertuarze m.in. nagrodzony Złotym Globem najnowszy film Stevena Spielberga „Fabelmanowie”, w którym reżyser w wyjątkowy sposób opowiada o swoim dzieciństwie; zwariowana komedia „W trójkącie” - wielowarstwowa satyra społeczna uhonorowana Złotą Palmą na festiwalu w Cannes 2022; nagrodzony na wspieranym przez BNP Paribas festiwalu filmowym w Rzymie, wyjątkowo letni film François Ozona „Lato ‘85” oraz „Najgorszy człowiek na świecie” – doceniona wieloma nagrodami komedia romantyczna.

Piątki ze Storytel: kino w związku z literaturą

Tego dnia na ekranie pojawią się najgłośniejsze adaptacje filmowe, wśród nich: klasyka światowego kina, jeden z najlepszych filmów wszechczasów „Ojciec chrzestny” Francisa Forda Coppoli na podstawie powieści Maria Puzo, sensacja 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nagrodzony Srebrnym Lwem „Filip", zrealizowany na podstawie kultowej powieści Leopolda Tyrmanda ze zjawiskowym Erykiem Kulmem jr oraz „Dom Gucci” w reżyserii Ridleya Scotta z Lady Gagą i Adamem Driverem.

Soboty: Jest akcja!

W soboty na festiwalu królują filmy rozrywkowe. W repertuarze najnowszy film Guya Ritchiego „Gra fortuny”; urocza komedia „Yesterday” z Lili James i Himeshem Patelem, a także… Edem Sheeranem, rozgrywająca się w świecie, w którym nikt nie zna Beatlesów! Na ekranie pojawią się również Jennifer Lopez jako panna młoda w totalnie „Wystrzałowym Weselu” oraz Keanu Reeves, który po raz kolejny zawalczy z Gildią w widowiskowym finale serii „John Wick 4”. Trzy godziny popisów kaskaderskich, wybuchów i samochodów pędzących w centrach światowych metropolii… Będzie się działo!

Niedziele: Kobieta z kamerą

Filmowy tydzień zamykamy wspólnie z Bankiem BNP Paribas produkcjami zwracającymi uwagę na wyjątkowe kobiety po obu stronach kamery. W repertuarze m.in. „Zakochana Anais” w reżyserii Charline Bourgeois-Tacquet - pełna życia historia miłości, fascynacji i pożądania; „Kłamstewko” Lulu Wang z Awkwafiną w roli wnuczki, która stara się odnaleźć w swojej osobliwej rodzinie przygotowującej ślub kuzyna tylko po to, by nie mówić babci o jej chorobie oraz „Pięć Diabłów” – zmysłowy i wyjątkowy komediodramat od Léi Mysius.

Wspieranie różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniu są elementem naszej strategii biznesowej i fundamentem kultury organizacyjnej. Szanujemy różnice, wynikające z płci, wieku czy pochodzenia geograficznego. Dlatego cieszę się, że kolejny rok wybrzmią one z dużego ekranu. Podobnie jak nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Jestem przekonana, że festiwalowe wtorki, czwartki i niedziele będą doskonałą formą rozrywki, a jednocześnie okazją do refleksji nad niezmiernie ważnymi tematami decydującymi o naszej przyszłości - mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

Kino z widokiem na zachód słońca

Festiwalowe kina, zlokalizowane w ulubionych wakacyjnych kurortach - nad morzem, w górach i na Mazurach - oferują bezpłatne seanse przez cały lipiec i sierpień. W Sopocie filmowe hity są wyświetlane na najdłuższym w Europie drewnianym Molo, a w Zakopanem tuż obok Krupówek - na Placu Niepodległości, u podnóża Tatr z widokiem na Giewont. Dodatkowo, we wszystkie wakacyjne wtorki i środy festiwal cumuje w Giżycku, gdzie projekcje filmowe zaplanowano w Ekomarinie, nad przepięknym jeziorem Niegocin. To wyjątkowe miejsce, w którym filmy można oglądać również z zacumowanych jachtów. Wystarczy przejść na specjalną festiwalową częstotliwość radiową 87,7 MHz, dzięki której dźwięk dostępny będzie przez radio na każdym pokładzie. Filmowe seanse rozpoczynają się tuż po zachodzie słońca, w Sopocie o 22:00 w lipcu i 21:30 sierpniu, w Zakopanem i Giżycku o 21:30 w lipcu i 21:00 w sierpniu.

Moc filmowych atrakcji w ciągu dnia

Festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane zaprasza również na filmowe dyskusje przed i po seansach w największym na Molo ogródku letnim - kawiarni festiwalowej Koło Molo w Sopocie. W Zakopanem, na Kulturalnym Placu Niepodległości, przez cały dzień będzie można odwiedzić Miasteczko Festiwalowe ze strefą relaksu na leżakach. Codziennie zapraszamy również do kina partnerskiego Nowa Fala w Giżycku, gdzie działa Centrum Festiwalowe i gdzie można zobaczyć gorące premiery kinowe.

Festiwal zrównoważonej mobilności

W tym roku do rodziny festiwalowych partnerów dołączył Arval Service Lease Polska - spółka z Grupy BNP Paribas specjalizująca się w długoterminowym wynajmie pojazdów i dostarczająca różne formy zrównoważonej mobilności. Po raz pierwszy w historii ekipa festiwalu podróżować będzie po wszystkich lokalizacjach elektrycznymi samochodami i VAN-ami. Wspólnie z Arval festiwal dba o niskoemisyjność, zrównoważony rozwój i czyste powietrze.

Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów na stronie www.kinoletnie.pl

Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnie

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.

