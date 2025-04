Pomysłodawczynią projektu jest Marta Klepka, prawniczka, dyrektorka hotelu Heron Live Hotel, wcześniej Blow Up Hall 5050 w Poznaniu, organizatorka akcji charytatywnych i konferencji motywacyjnych. Od początku miała szczęście pracować z wyjątkowymi kobietami, m.in. z Grażyną Kulczyk i tym doświadczeniem chciała się dzielić z innymi, wierząc, że może to być dla wielu impulsem do działania i rozwoju.

Dorotę Wellman, dziennikarkę telewizyjną, radiową i prasową, prowadzącą Dzień Dobry TVN oraz współtwórczynię programu Inspirujące kobiety, wykleiła kiedyś na swojej mapie marzeń. Los sprawił, że Dorota pojawiła w jej życiu jako gość Blow Up Hall 5050, a okoliczności pomogły się im zbliżyć. Pojawiła się chemia i porozumienie. O kobietach myślą podobnie. Doceniają je i ogromnie podziwiają. Wierzą w ich moc i chcą się dzielić z nimi energią oraz je wspierać.

Tak spontanicznie narodził się pomysł pierwszej konferencji w Poznaniu.

Już 1. kwietnia kolejna konferencja #byckobietaontour w Poznaniu. Tym razem hasłem przewodnim spotkania jest pewność siebie. Wydaje się, że już ten temat przerobiłyśmy i dobrze sobie radzimy. Zajmujemy stanowiska kierownicze, otwieramy biznesy, sięgamy po marzenia. Dlaczego uważasz, że pewność siebie to obszar, który wciąż trzeba rozwijać?

Po przeczytaniu ankiet, które zawsze wypełniają uczestniczki naszych konferencji. Po ostatniej wiele uczestniczek zapytanych o marzenia napisało: że chcą pokochać siebie, chcą sobie bardziej ufać, że marzą o tym aby wystąpić na scenie, ale się boją… Na początku nie mogłam uwierzyć, że nasze kobiety on tour zmagają się z takimi myślami. Okazuje się, że jednak tak. Potrzebowałam kilku dni, by sobie z tematem poradzić. Postanowiłam się nim się zająć. I dziś jestem przeszczęśliwa, że tak się stanie. Mamy wspaniałe prelegentki i jednego mocnego prelegenta. Wierzę mocno, że wyjdziemy z tego spotkania silniejsze i pewniejsze siebie.

Czego jeszcze dowiadujesz się o kobietach, organizując kolejne konferencje? Czego się uczysz?

Nauczyłam się cierpliwości i wyrozumiałości. Akceptuję to, że jesteśmy bardzo różne. Każda z nas jest inna, każda ma inne potrzeby, upodobania. Towarzyszą nam różne emocje. Każda jednak chce zostać zauważona, doceniona, ważna. Zaakceptowałam też to, że nie jesteśmy w stanie dogodzić wszystkim uczestnikom. Na początku kosztowało mnie to sporo stresu, teraz już lepiej sobie z tym radzę. Poznałam i wciąż poznaję wspaniałych ludzi – to mnie mobilizuje do pracy i działania. Ten projekt uczy nas pokory, pokazuje, że na niektóre osoby trzeba poczekać. Lubię to, że jest nieprzewidywalny, a niektóre sytuacje się same rozwiązują… Tylko czasem trzeba poczekać.

Z kim będzie można spotkać się podczas konferencji w Poznaniu?

Tematem przewodnim kwietniowego spotkania jest w całości zagadnienie PEWNOŚCI SIEBIE. Stawiamy na ekspertów i prawdziwe osobowości. Będzie ciekawie i merytorycznie – z dużą dawką wiedzy i mocy. Będą z nami m.in.: Lidia Kazen, Dorota Wellman, Omena Mensah, Łukasz Jemioł. Na scenie pojawią się również dwie finalistki naszego konkursu o życiu z pasją. Podzielą się doświadczeniem i swoimi inspiracjami. Przygotowałyśmy także niespodziankę. Liczę, że wszystkich zachwyci. Poczujecie energię i emocje, których potrzebujecie.

Czekamy na Was!

