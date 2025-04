Pracownica zatrudniona na co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego. Co oznacza to w praktyce. Po pierwsze prawo do urlopu ma pracownica, czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a nie umowy o dzieło, czy zlecenie. Po drugie prawa do urlopu nie uzyska osoba zatrudniona poniżej 6 miesięcy.

Jednak należy tu pamiętać, że do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Nie mają natomiast żadnego znaczenia przerwy w wykonywaniu pracy oraz wymiar czasu w jakim zatrudniona jest kobieta.

Ponadto do okresów zatrudnienia, od których zależy uzyskanie prawa do urlopu zalicza się także okresy urlopu macierzyńskiego, okresy nieświadczenia pracy w związku z chorobą oraz okresy zaliczane do stażu pracy na podstawie przepisów szczególnych.

Ochrona przed wypowiedzeniem

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Ochrona kobiety trwa, aż do dnia zakończenia urlopu wychowawczego.

Rozwiązanie umowy w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne tylko:

w razie ogłoszenia upadłości

w razie ogłoszenia likwidacji pracodawcy,

gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Wymiar urlop wychowawczego

Pracownica, która złożyła wniosek o urlop wychowawczy może liczyć na 3 lata urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy pracownica może wykorzystać nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia dziecka.

Pracownica, która opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym może dodatkowo skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Stan zdrowia dziecka musi zostać potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Wniosek o urlop

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownicy. Kobieta musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do swojego pracodawcy. Musi tego dokonać najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z urlopu wychowawczego.

We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego kobieta przede wszystkim wskazuje:

