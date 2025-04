Księga wieczysta (KW) to, mówiąc obrazowo, rodzaj dowodu osobistego dla danej nieruchomości. Zakłada się je dla nieruchomości gruntowych (działek), budynkowych i lokalowych. Możesz z niej dowiedzieć się wszystkiego na temat danej nieruchomości: kto był jej właścicielem, jaką ma wielkość, a przede wszystkim, jakie długi na niej ciążą.

Reklama

Księgi są prowadzone przez sądy rejonowe (wydziały ksiąg wieczystych) właściwe dla miejsca położenia nieruchomości.

Do niedawna księga wieczysta była w postaci teczki zawierającej akty notarialne i inne dokumenty (mapy, wypisy z rejestru), oznaczonej kodem np. KW nr 674536. W ciągu ostatnich lat księgi w zdecydowanej większości zostały skomputeryzowane (tzw. Nowa Księga Wieczysta) w ogólnopolskim systemie – w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Obecnie zawiera ona ponad 20 mln ksiąg wieczystych. Umożliwia to przejrzenie księgi bez wychodzenia z domu, o ile znasz jej numer.

Księga prawdę ci powie

Każda księga wieczysta rządzi się określonymi prawami. Są to:

Jawność. Każdy ma prawo bezpłatnie do niej zajrzeć.

Każdy ma prawo bezpłatnie do niej zajrzeć. Domniemanie zgodności ze stanem prawnym. Zakłada się, że wpis jest zgodny z rzeczywistością. To oznacza, że jeśli w księdze figuruje np. wpis o hipotece, to nieruchomość jest obciążona długiem i nie ma znaczenia, że właściciel posiada zaświadczenie o spłacie kredytu.

Zakłada się, że wpis jest zgodny z rzeczywistością. To oznacza, że jeśli w księdze figuruje np. wpis o hipotece, to nieruchomość jest obciążona długiem i nie ma znaczenia, że właściciel posiada zaświadczenie o spłacie kredytu. Rękojmia wiedzy publicznej. Jeżeli informacje zawarte w księdze są niezgodne ze stanem faktycznym, treść księgi rozstrzyga się na korzyść tego, kto w dobrej wierze nabył nieruchomość. A zatem kupując nieruchomość od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel, stajesz się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w rzeczywistości właścicielem nie była.

Warto wiedzieć! Wpis w księdze liczy się od daty złożenia wniosku.

Jak czytać księgę wieczystą?

Nie jest to trudne. Każda księga ma cztery działy.

1. Pierwszy to "Oznaczenie nieruchomości" . Dzieli się na dwie części: I–O i I–Sp.l

W pierwszej (I–O) opisane są dane geodezyjne i adresowe nieruchomości, m.in.:

położenie (gmina, miejscowość), numer działki, jej obręb, zabudowa,

liczba kondygnacji, powierzchnia użytkową (w przypadku budynku),

rodzaj i liczbę pomieszczeń (dla lokalu).

Dział I-Sp zawiera prawa związane z nieruchomością:

w przypadku lokalu jest to wielkość udziału w gruncie i w częściach wspólnych budynku,

w przypadku gruntu – informacja o tym, czy jest on oddany (w użytkowanie wieczyste (na jaki termin), albo jakie uprawnienia są związane z jego własnością, (np. służebności przechodu.

2. Drugi –"Własność" – zawiera informacje o aktualnym właścicielu nieruchomości:

gdy jest to osoba fizyczna podane są: imię, nazwisko, imiona rodziców PESEL,

w przypadku firmy – nazwa, numer REGON, adres siedziby.

Znajdziesz tu też informacje, od kiedy nieruchomość jest własnością danej osoby (firmy), na jakiej podstawie (umowa sprzedaży, darowizny, spadek).

3. Trzeci –"Prawa, roszczenia, ograniczenia"– zawiera wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych, np.

służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli okolicznych nieruchomości do korzystania z tej nieruchomości – np. prawo przechodzenia przez działkę;

służebności przesyłu;

4. Czwarty – "Hipoteka". Tu figurują wpisy hipotek obciążających nieruchomość,a w szczególności wysokość hipoteki, informacje co zabezpiecza oraz na rzecz kogo została ustanowiona. Ten dział jest szczególnie ważny. Kupując nieruchomość, koniecznie trzeba go sprawdzić, aby nie okazało się, że będziesz ponosić odpowiedzialność za nie swoje długi.

Czym jest wzmianka?

W każdym z czterech działów księgi możesz znaleźć rubrykę o nazwie "Wzmianka". Jeśli znajduje się w niej symbol, numer i data jej zamieszczenia, to oznacza, że do sądu wpłynął wniosek o zmianę jakiegoś wpisu w księdze. Ta informacja może być bardzo istotna. Na przykład, wzmianka w dziale II może oznaczać, że zmienił się właściciel, a w dziale IV – że wpłynął wniosek o zabezpieczenie wierzytelności (np. złożył go bank).

Uwaga! Wzmianka wyłącza rękojmię wiedzy publicznej. To oznacza, że w razie kłopotów nie możesz zasłaniać się tym, że jej nie zauważyłaś.

Reklama

Przeczytaj również:

Jak bezpiecznie kupić dom

Jak uzyskać odszkodowanie za słup na działce