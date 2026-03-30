InCoiny zdobywasz za to, co i tak już wygodnie robisz dzięki aplikacji InPost Mobile, czyli odbieranie przesyłki poprzez Paczkomat® lub od kuriera. Ale to nie wszystko! Punktowane są również:

nadanie przesyłki za pośrednictwem aplikacji,

zamówienie z InPost Pay,

przekierowanie przesyłki do maszyny Paczkomat,

przedłużenie czasu odbioru paczki,

wyrażenie zgód marketingowych.

Im więcej korzystasz z aplikacji i usług InPost, tym więcej InCoinów trafia na twoje konto. Punkty naliczają się automatycznie.

InCoiny i do dalej? Sprawdź zakładkę Nagrody

Zajrzyj do zakładki Nagrody w InPost Mobile. To właśnie tutaj najłatwiej zobaczyć, co dzieje się w programie lojalnościowym InPost i z czego możesz skorzystać. W zakładce znajdziesz nie tylko aktualne saldo punktów, lecz także dostępne nagrody i inne możliwości, oferowane przez program lojalnościowy InPost.

Najważniejsze sekcje to:

Twoje wyzwania – tutaj sprawdzisz, za jakie działania możesz zdobywać InCoiny,

– tutaj sprawdzisz, za jakie działania możesz zdobywać InCoiny, Poznaj nagrody – sekcja prowadzi do Katalogu nagród,

– sekcja prowadzi do Katalogu nagród, Historia InCoinów – tutaj sprawdzisz naliczone i już wykorzystane punkty,

– tutaj sprawdzisz naliczone i już wykorzystane punkty, Moje nagrody – sekcja z nagrodami, które zostały już przez ciebie odebrane.

Niektóre wyzwania są dostępne stale (Zawsze w grze), inne natomiast pojawiają się okresowo (Szybka akcja) i można je wykonać tylko przez jakiś czas. Warto więc od czasu do czasu zaglądać do aplikacji InPost Mobile, by nie przegapić okazji do zdobycia dodatkowych punktów.

Na co można przeznaczyć InCoiny?

Zbieranie punktów nie jest jednak celem samym w sobie! W końcu najwięcej satysfakcji daje odbieranie nagród. Zajrzyj do sekcji Poznaj nagrody w InPost Mobile i przejdź do Katalogu nagród – to tu znajdują się aktualnie dostępne propozycje. Uwaga! Obok nagród w stałej ofercie znajdziesz tam także nagrody limitowane. Dlatego dobrze zaglądać do tej sekcji regularnie, aby być na bieżąco i nie przegapić najciekawszych okazji!

Na co więc można wymienić InCoiny? Między innymi na:

zniżki na wybrane usługi InPost (jak nadanie paczki czy przedłużenie terminu jej odbioru),

vouchery i rabaty na zakupy do różnych marek,

bilety na różne wydarzenia (to zwykle nagrody limitowane).

Więcej informacji o programie lojalnościowym InPost oraz InCoinach znajdziesz na stronie https://inpost.pl/nagrody.

Materiał promocyjny marki InPost