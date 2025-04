Lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe są w ofercie każdego banku. Gwarantują bezpieczne oszczędzanie. Zamiast trzymać pieniądze w skarpecie, warto wybrać jedną z tych opcji – pozwoli ci to na niewielkie, przy obecnych stopach procentowych, ale zawsze jakieś pomnożenie kapitału.

Rachunek oszczędnościowy

To rodzaj subkonta, które najczęściej jest powiązane z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR), ale nieco lepiej oprocentowane. Pozwala na oszczędzanie nawet niewielkich kwot, np. 50 czy 100 zł. W przeciwieństwie do lokaty bankowej masz stały dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Możesz je w każdym momencie wpłacać i wypłacać. Najczęściej wypłaty są w jakiś sposób limitowane – np. pierwszy przelew w miesiącu jest za darmo, za kolejne musisz zapłacić dodatkową opłatę.

Wybierając konto oszczędnościowe, sprawdź:

Warunki jego otwarcia – większość banków wymaga posiadania ROR-u. Prowadzenie konta oszczędnościowego jest na ogół bezpłatne.

– większość banków wymaga posiadania ROR-u. Prowadzenie konta oszczędnościowego jest na ogół bezpłatne. Wysokość środków, które można wpłacić na rachunek – zwykle banki nakładają ograniczenia na wysokość salda (rachunku).

– zwykle banki nakładają ograniczenia na wysokość salda (rachunku). Wysokość oprocentowania a także, czy zależy ono od zdeponowanej kwoty. Niektóre banki naliczają wyższe oprocentowanie, gdy na rachunku masz więcej środków, inne – przeciwnie.

a także, czy zależy ono od zdeponowanej kwoty. Niektóre banki naliczają wyższe oprocentowanie, gdy na rachunku masz więcej środków, inne – przeciwnie. Jak wygląda kapitalizacja odsetek, czyli jak często są dopisywane są do kapitału. Im częściej, tym lepiej.

Lokata terminowa

Jeśli dostałaś jednorazowo większą kwotę i boisz się, że pieniądze ci się rozejdą, załóż lokatę terminową. Gdy masz konto internetowe, możesz to zrobić, nawet nie wychodząc z domu. Wystarczy odpowiednie zlecenie. Niektóre banki umożliwiają założenie depozytu przez telefon lub za pośrednictwem tzw. inteligentnych bankomatów. Warunek: musisz mieć konto osobiste w takim banku.

Przed założeniem lokaty, przejrzyj oferty bankowe. Zwróć uwagę na:

Kwotę minimalną. Większość banków określa kwotę minimalną, od której można założyć lokatę. Zwykle wynosi ona od 100 do 1000 zł.

Większość banków określa kwotę minimalną, od której można założyć lokatę. Zwykle wynosi ona od 100 do 1000 zł. Oprocentowanie. Wysokość zależy od wielkości depozytu i czasu, na jaki godzisz się powierzyć bankowi pieniądze. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Stałe ma tę zaletę, że gdy stopy procentowe spadają, nie dotyka to twojej lokaty, jak przy oprocentowaniu zmiennym. Zakładając lokatę o stałym oprocentowaniu na dłuższy termin, możesz zyskać więcej, niż gdy masz krótkoterminowe depozyty. Natomiast gdy stopy procentowe rosną – lepiej wybrać krótkie lokaty.

Wysokość zależy od wielkości depozytu i czasu, na jaki godzisz się powierzyć bankowi pieniądze. Oprocentowanie Stałe ma tę zaletę, że gdy stopy procentowe spadają, nie dotyka to twojej lokaty, jak przy oprocentowaniu zmiennym. Zakładając lokatę o stałym oprocentowaniu na dłuższy termin, możesz zyskać więcej, niż gdy masz krótkoterminowe depozyty. Natomiast gdy stopy procentowe rosną – lepiej wybrać krótkie lokaty. Sposób naliczania odsetek. Mogą być dopisywane do kapitału na koniec umowy, raz na kwartał a nawet codziennie. Częstsza kapitalizacja jest lepsza, bo oznacza, że oprocentowanie zostaje naliczone od coraz wyższej kwoty.

Mogą być dopisywane do kapitału na koniec umowy, raz na kwartał a nawet codziennie. Częstsza kapitalizacja jest lepsza, bo oznacza, że oprocentowanie zostaje naliczone od coraz wyższej kwoty. Konsekwencje zerwania umowy. Wycofując pieniądze przed terminem, na jaki lokata miała obowiązywać, możesz:– stracić wszystkie odsetki,– dostać odsetki w wysokości określonej na wypadek zerwania umowy, – otrzymać odsetki naliczone proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

O tym powinnaś wiedzieć

Nie obawiaj się o swoje środki zgromadzone w banku. Nie stracisz, nawet gdyby doszło do upadłości instytucji. Są one bowiem objęte gwarancją bezpieczeństwa przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Limit gwarancji wynosi równowartość 100 tys. euro. Dotyczy to środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach jednej osoby((np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) w danym banku. Na stronie www.bfg.pl możesz sprawdzić, czy bank w którym masz zdeponowane pieniądze, jest objęty gwarancjami.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

