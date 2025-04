Wizaz.pl, największy serwis kobiecy skupiony wokół tematyki urodowej, rozpoczął współpracę z platformą kodyrabatowe.pl. Użytkowniczki portalu mogą skorzystać z unikalnych rabatów i promocji w ulubionych sklepach internetowych.

W dedykowanym dziale kodyrabatowe.wizaz.pl użytkowniczki znajdą kody rabatowe obniżające ceny produktów z najpopularniejszych sklepów internetowych w Polsce nawet o kilkadziesiąt procent.

– Na odwiedzających dział kodyrabatowe.wizaz.pl codziennie czekają nowe kody i promocje z ponad 2 tys. sklepów w kategoriach m.in: moda, zdrowie i uroda, sprzęt AGD i dla dzieci. Część z nich będą stanowiły unikalne rabaty – przygotowane tylko dla użytkowniczek naszego serwisu – mówi Zbigniew Pieńkowski, Doradca Zarządu ds. Technologii Online, z serwisu Wizaz.pl. – Użytkowniczki Wizaz.pl to bardzo zgrana grupa, która przykłada wagę jednocześnie do jakości oraz ceny produktów i na bieżąco wymienia się opiniami. Do sprawdzania codziennych nowości z oferty kodów rabatowych z pewnością nie będzie trzeba ich szczególnie zachęcać – dodaje Pieńkowski.

Z oferty platformy KodyRabatowe.pl – lidera segmentu serwisów z kodami rabatowymi – tylko w minionym roku skorzystało w Polsce aż 5 mln konsumentów, generując sprzedaż towarów i usług o wartości ponad 200 milionów złotych. – Za sukcesem kodów rabatowych stoją obopólne korzyści dla biorących udział w procesie zakupowym – dzięki nim konsumenci kupują taniej produkty, na których im zależy, a sklepy więcej sprzedają – tłumaczy Szymon Dobosz, CEO, z serwisu KodyRabatowe.pl.

Większość konsumentów korzystających z promocji internetowych to kobiety - według danych serwisu KodyRabatowe.pl stanowią one 60 proc. użytkowników. – Wspólna inicjatywa z Wizaz.pl skupiającym zaangażowaną społeczność kobiet interesujących się urodą i zakupami była naturalnym krokiem – podkreśla Dobosz.

Wizaz.pl to największa i unikalna, skoncentrowana wokół tematyki urodowej, społeczność kobieca w Polsce. Dzięki dynamicznym rozwiązaniom technologicznym, serwis udostępnia użytkownikom interesujące i praktyczne rozwiązania społecznościowe. Między innymi największy w polskim internecie katalog kosmetyków i recenzji produktów – „Kosmetyk Wszech Czasów” – Połączenie funkcjonalności serwisu KodyRabatowe.pl z naszymi zasobami odpowiada na realne potrzeby naszych użytkowniczek – dodaje Pieńkowski z serwisu Wizaz.pl.

KodyRabatowe.pl to największa w Polsce platforma pomagająca w oszczędzaniu, oferująca kody rabatowe oraz informacje o aktualnych promocjach z ponad 2 tysięcy polskich sklepów internetowych. W ciągu roku z serwisu skorzystało ponad 5 mln Polaków, generując sprzedaż towarów i usług o wartości ponad 200 milionów złotych.

KodyRabatowe.pl to część grupy International Coupons - polskiej firmy o międzynarodowym zasięgu. Powstała w 2013 roku w Krakowie jako efekt szybkiego rozwoju działającego od 2010 roku serwisu kodyrabatowe.pl. Obecnie w ramach grupy International Coupons działa kilkanaście serwisów na całym świecie (poza Europą również w Azji, Ameryce Południowej i Północnej).

Wizaz.pl Największa i unikalna, skoncentrowana wokół tematyki urodowej społeczność kobieca w Polsce. Wiarygodna baza produktów kosmetycznych, niezależnych opinii o nich oraz porad urodowych (forum). Obecnie skupia ponad 2 mln użytkowników (RU), którzy co miesiąc generują blisko 30 mln odsłon*. Właścicielem serwisu jest Edipresse Wizaż Sp. z o.o. - spółka zależna Edipresse Polska SA.

* Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA. XII 2014