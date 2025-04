Z raportu "Kobiety w męskich zawodach", przeprowadzonego przez DELab, Uniwersytet Warszawski i Sieć Przedsiębiorczych Kobiet wynika, że aż 10% studentek usłyszało, że studia techniczną "nie są dla kobiet", a 17% było utwierdzanych w przekonaniu, że nie poradzą sobie na tego typu kierunkach. Tylko czy istnieje coś takiego, jak męski kierunek studiów lub męski zawód? Wyjaśniamy!

Stereotypy, w które nie musisz wierzyć!

Natury nie da się oszukać i oczywiste jest, że kobiety różnią się od mężczyzn. Nie tylko pod względem wyglądu, ale i charakteru czy psychiki. Czy jednak te aspekty wpływają na sferę zawodową? Czy bycie przedszkolanką to domena kobiet, a strefa IT przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn? Jak się okazuje, w naszej mentalności właśnie tak to wygląda.

W 2017 roku przeprowadzono badanie na próbie 1000 Polaków. Zapytano ich między innymi o to, które zawody uważają za typowo męskie. Oto i ich odpowiedzi:

kierowca 66%

automatyk/robotyk 65%

inżynier energetyki 64%

programista 59%

projektant budownictwa 58%

Za zawody typowo kobiece respondenci uznali:

projektanta wnętrz 53%

farmaceutę 52%

pracownika socjalnego 50%

recepcjonistkę 48%

pielęgniarkę 45%

Słaba płeć, czyli o równości kobiet na rynku pracy

Jesteśmy silne, odważne, wykształcone i ambitne. A jak jesteśmy traktowane na rynku pracy? Czy szklany sufit nadal utrudnia nam zawodowy rozwój? The Economist opublikował kolejny ranking OECD, przedstawiający kwestię równości płci na rynku pracy. Co z niego wynika? Polska utrzymała 9. miejscu rankingu i jest to bardzo dobra pozycja, biorąc pod uwagę fakt, że w 2000 roku byliśmy na 19. miejscu tej listy.

Poniżej przedstawiamy wam 5 zawodów, w których kobiety sprawdzają się tak samo dobrze (lub może lepiej) niż niejeden facet!

Kierownik budowy

Kobiety rządzą na budowie i dają sobie radę tak samo dobrze, jak mężczyźni w białych kaskach. Wyróżniają się skrupulatnością, dokładnością i wielozadaniowością. Z drugiej jednak strony przez wielu traktowane są stereotypowo. Budowlańcy niestety nadal patrzą na panie kierownik z przymrużeniem oka, co powoduje, że kobiety piastujące tego typu stanowiska non stop muszą coś komuś udowadniać. A zarobki? Na szczęście w tym przypadku liczy się doświadczenie i umiejętności, a nie płeć!

Kobieta-żołnierz

Kobieta w wojsku nie dziwi dziś już tak bardzo, jak kilka lat temu. Młode dziewczyny z chęcią wybierają szkoły oficerskie i dają sobie radę. Chociaż nie jest łatwo. Te, które zdecydowały się na tego typu kierunek studiów wspominają, że początki bywały frustrujące. Po pierwsze ze względu na zdziwienie ze strony otoczenia. Po drugie - szowinistyczne traktowanie przez starszych stopniem wykładowców. I po trzecie - wysokie wymagania, szczególnie sprawnościowe. Jednak dziewczyny w wojsku dają sobie radę równie dobrze, co mężczyźni. Odnoszą sukcesy, awansują na wysokie stopnie i są dużo silniejsze psychicznie. Na koniec jedna dobra rada: kobiety w mundurze nie nazywaj "żołnierką", bo jest to traktowane jako spory nietakt. Prawidłowe będzie określenie kobieta-żołnierz!

Zawodowy kierowca

Baba za kierownicą? Ty pewnie też znasz ten niesprawiedliwy mit? Prawda jest jednak taka, że jeździmy równie dobrze, jesteśmy skoncentrowane, uważne i powodujemy mniej wypadków. Dodatkowo kobiety prowadzące środki komunikacji miejskiej są dużo bardziej życzliwe w stosunku do pasażerów!

Programista

Programują, piszą programy, świetnie poruszają się w HTMLu, są dokładne opanowane i odczarowują wizerunek ponurego programisty! A jak wygląda kwestia zarobków? Niestety, w tym przypadku nadal mamy do czynienia ze zjawiskiem szklanego sufitu, czyli sytuacją utrudniającą kobietom awanse i podwyżki.

Managerkieskie stanowiska

Kobiety na stanowiskach managerskich? W Polsce nadal mamy z tym problem. Niesłusznie uważamy, że kobiety nie są w stanie poradzić sobie z zarządzaniem i decyzyjnością. A jaka jest prawda? Jak się okazuje, to nie płeć decyduje o tym, czy sprawdzisz się na wysokim stanowisku, lecz temperament i predyspozycje psychologiczne. Gdy więc my kobiety zajmujemy stanowiska dyrektorskie, to dajemy z siebie wszystko. Często po to, by udowodnić innym swoją #Womenpower!

