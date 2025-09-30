Parytety – narzędzie czy przeżytek?

Jednym z kluczowych punktów była dyskusja „Parytety w polityce i biznesie: czy są jeszcze potrzebne?”. Rozmowę poprowadziła Magdalena Szefernaker, zastępca dyrektora Biura Promocji Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, autorka książek „Mama na obcasach” oraz „Samorząd na obcasach”. Jako moderatorka zadbała o wielowymiarowe spojrzenie na temat i zestawienie różnych perspektyw – politycznych, samorządowych i biznesowych. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Alicja Łepkowska-Gołaś, posłanka na Sejm RP, Agnieszka Muras, wiceprezeska Szkoły Liderstwa im. Zbigniewa Pełczyńskiego, Marcin Chludziński, przewodniczący Rady Centrum Strategii Rozwojowych, Paweł Czuliński, burmistrz Twardogóry oraz Monika Klaus-Piskała, dyrektor ds. farmakoekonomiki i polityki lekowej w MSD Polska. Paneliści zastanawiali się, czy obowiązujące od 2011 roku przepisy gwarantujące kobietom co najmniej 35% miejsc na listach wyborczych nadal pełnią swoją rolę. Dyskusja dotyczyła wpływu parytetów na równość szans, reprezentację w polityce oraz na różnorodność zespołów w biznesie, a także możliwych alternatywnych rozwiązań wspierających równowagę płci.

Kobiety w nauce – bariery i szanse

Równie ważnym wydarzeniem był panel „Kobiety w nauce – wczoraj – dziś – jutro”, moderowany przez Natalię Schmidt-Polończyk, prezes AGH i doktor habilitowaną. Ekspertki z największych polskich uczelni – prof. Iwona Chmura-Rutkowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektorka ds. nauki SGH oraz Ewa Krogulec, prorektorka ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego – analizowały bariery, z jakimi wciąż mierzą się kobiety w środowisku akademickim. Rozmawiano o nierównym dostępie do awansów, niewystarczającej reprezentacji na stanowiskach kierowniczych, a także o potrzebie wprowadzania parytetów w gremiach decyzyjnych. Wskazano również na rolę języka inkluzywnego i konieczność zwiększania widoczności osiągnięć naukowczyń.

Feminizm w nowym ujęciu

W programie Forum znalazło się także inspirujące spotkanie z Aleksandrą Karasińską, dyrektorką z Ringier Axel Springer Polska, zatytułowane „Dlaczego feminizm się opłaca?”. Rozmowę poprowadziła Magdalena M. Baran z Fundacji Liberte!. Karasińska podkreślała, że feminizm to przede wszystkim solidarność i działanie na rzecz osób wykluczonych – niezależnie od płci. Jej wystąpienie pokazało, że współczesna definicja feminizmu powinna obejmować nie tylko walkę o prawa kobiet, lecz także szerzej rozumianą równość i wspieranie tych, którzy mają utrudnioną drogę do sukcesu.

XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Fot. materiały prasowe

Czy kobiety przesądzają o wynikach wyborów?

Panel „Czy kobiety decydują o wynikach wyborów?” skupił się na rosnącym znaczeniu głosu kobiet w procesach demokratycznych. Dyskusję moderował dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Violeta Labaziuk, przewodnicząca Chmielnickiej Rady Obwodowej na Ukrainie, Elżbieta Burkiewicz, posłanka na Sejm RP, Katarzyna Zygmunt, prezes Infinitas Klubu Hokejowego KTH, Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, oraz Sandra Żywicka-Sztul, dyrektor marketingu i komunikacji Polskiego Holdingu Obronnego. Eksperci i ekspertki zwrócili uwagę, że kobiety stanowią największą grupę niezdecydowanych wyborców, a ich preferencje wyborcze coraz częściej przesądzają o ostatecznych wynikach.

Polki na rynku pracy

Nie zabrakło także miejsca na refleksję o sytuacji kobiet w gospodarce. Panel „Czy Polki nie chcą pracować? Czyli kobiety na polskim rynku pracy” moderowała Aleksandra Karasińska. Wśród panelistek znalazły się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Karolina Hołownia-Twardowska, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH, Katarzyna Lubiniecka-Różyło, pełnomocniczka wojewody ds. równego traktowania, oraz Renata Gabryjelska, CEO Resilience Institute. Dyskusja pokazała, że udział kobiet w życiu zawodowym jest niezbędny dla innowacyjności i rozwoju kraju, jednak nadal istnieją bariery ograniczające ich aktywność.

Kobiety w polityce i gospodarce

Podczas Forum wybrzmiały także głosy kobiet z rządu – Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, w rozmowie prowadzonej przez Tomasza Żółciaka z Money.pl; Pauliny Hennig-Kloski, minister klimatu i środowiska, w dialogu z Jakubem Wiechem z Energetyka24.com; oraz Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która wygłosiła keynote speech „Roboty, korporacje i ludzie pracy – nowa walka klas, czyli kto skorzysta na cyfrowej rewolucji”. Ich wystąpienia pokazały, że kobiety odgrywają dziś znaczącą rolę w kształtowaniu kluczowych polityk państwa – od ochrony klimatu, przez fundusze europejskie, po rynek pracy.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Fot. materiały prasowe

Kobiety wśród laureatek nagród

Również podczas uroczystych gal XXXIV Forum Ekonomicznego doceniono kobiety za ich osiągnięcia. Trzeciego dnia wręczone zostały Nagrody Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2024 – w kategorii Gmina Wiejska nagrodę odebrała Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. Z kolei pierwszego dnia Forum Nagrodę Gospodarczą SGH Warsaw School of Economics otrzymała Irena Pichola, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu udowodniło, że rozmowa o kobietach i równości płci nie jest już marginalnym wątkiem, lecz centralnym elementem debaty o przyszłości polityki, nauki, gospodarki i społeczeństwa. Dyskusje pokazały, że włączanie kobiet do procesów decyzyjnych na każdym szczeblu nie tylko sprzyja sprawiedliwości społecznej, ale też realnie podnosi jakość zarządzania i dynamikę rozwoju. Obecność liderek z rządu, samorządu, świata nauki i biznesu potwierdziła, że kobiety są dziś nie tylko uczestniczkami dialogu, lecz także jego współtwórczyniami i inicjatorkami. Równość płci przedstawiono jako warunek skutecznej polityki społecznej i gospodarczej, a także jako jeden z filarów nowoczesnego państwa. Forum stało się przestrzenią, w której kobiety nie muszą już zabiegać o „miejsce przy stole” – one ten stół współtworzą, wyznaczając kierunki zmian na kolejne lata.