Polki.pl: Dzisiaj dzień kobiet, świętuje Pani?

Magda Dybska – Tabor, Dyrektor HR dla grupy spółek DANONE w Polsce, krajach bałtyckich i krajach nordyckich: Takie dni jak dzisiaj, to dobra okazja by docenić jak wiele wnoszą kobiety do życia społecznego. Polki są dobrze zorganizowane i po mistrzowsku łączą wiele życiowych ról, realizując się również zawodowo. Są coraz lepiej wykształcone, realizują swoje pasje, dysponują wieloma umiejętnościami. Mają coraz większą świadomość swoich mocnych stron i odważniej realizują się na polu zawodowym. W DANONE nieco ponad połowa menedżerów to właśnie kobiety, a nasze doświadczenia pokazują, że różnorodność w miejscu pracy niesie ze sobą ogromne korzyści.

Co kobiety wnoszą w środowisku pracy?

Bez wątpienia biznes bardzo dużo dzięki nim zyskuje. Kiedyś byłam jedyną kobietą w zespole zarządzającym, moimi szefami byli mężczyźni. Dzisiaj to bardzo się zmieniło. Kobiety, które chcą się realizować zawodowo i rozwijać, mają ku temu coraz więcej możliwości. W zespołach zarządzających pojawia się coraz więcej kobiet, ich obecność stała się oczywistością. Kobiety do firm wnoszą więcej emocji, cenią otwartą komunikację, łagodzą obyczaje, zwracają uwagę na aspekty, które mężczyźni rzadziej zauważają. Ważne jest aby budować różnorodne zespoły, bo to daje im duże możliwości. Sama wiele nauczyłam się od swoich kolegów, mam nadzieję, że oni ode mnie również.

Jak radzą sobie kobiety, które są również mamami? Czy harmonijne łączenie roli pracownika i rodzica jest możliwe.

Z mojego doświadczenia wynika, że kobiety, które u nas pracują, bardzo dobrze łączą role mamy i zaangażowanego pracownika. Dzięki macierzyństwu nabywają wiele umiejętności, które okazują się wartościowe w biznesie – można powiedzieć, że macierzyństwo to dobra szkoła zarządzania. Mamy są doskonale zorganizowane, odpowiedzialne, potrafią planować czas i łączyć realizację wielu zadań a to niezbędne kompetencje również w pracy. Dlatego ogromnie ważne by firmy tworzyły rozwiązania, wspierające kobiety, które chcą realizować się zarówno na polu rodzinnym, jak i zawodowym. Pracując w DANONE sama miałam okazję skorzystać z udogodnień, które realnie wspierały i nadal wspierają moje macierzyństwo - rolę mamy trójki dzieci łączę z rolą zawodową. Mam szczęście pracować w firmie, która realizuje szeroką politykę rodzicielstwa. Prowadząc biznes, dużą wagę przywiązujemy do tego, by stwarzać kobietom, szczególnie matkom, przyjazne warunki do pracy, rozwoju i samospełnienia. Cieszę się, że osobiście mogę wpływać na tworzenie tego rodzaju rozwiązań.

Dlaczego firma wprowadziła taką politykę i z jakich konkretnie udogodnień mogą korzystać mamy pracujące w DANONE?

Jest to ściśle związane z wartościami, jakimi się kierujemy w naszej pracy: humanizmem, otwartością, entuzjazmem i bliskością. Troska o człowieka naturalnie wpisuje się również w przyświecającą nam misję niesienia zdrowia, którą rozumiemy bardzo szeroko. Dla nas oczywistym jest, że tak jak dbamy o wysoką jakość naszych produktów czy zadowolenie konsumentów, tak samo troszczymy się o naszych pracowników. Takie podejście to wręcz część naszej kultury pracy. Doskonale rozumiemy, że okres ciąży, narodzin i pierwszego roku życia dziecka jest dużym wyzwaniem. Dlatego przede wszystkim staramy się zapewnić młodym mamom najwyższy standard usług medycznych - wszystkie zatrudnione w naszej firmie kobiety, niezależnie od stanowiska pracy, mają możliwość skorzystania z prywatnego porodu wraz z opieką dedykowanej położnej i znieczuleniem na życzenie. Ponadto, przez pierwszy rok po narodzinach dziecka, firma rozszerza prywatny pakiet medyczny na całą rodzinę. Przygotowujemy również prezent dla nowego członka rodziny, a świeżo upieczonemu tacie – niezależnie od dwóch dni urlopu okolicznościowego gwarantowanego przez prawo pracy – oferujemy jeszcze jeden dzień dodatkowego urlopu. Równie ważna część naszej polityki to wsparcie po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Młode mamy mogą korzystać z 6-cio godzinnego dnia pracy, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Oferujemy także elastyczne formy pracy – na wszystkich stanowiskach, gdzie jest to możliwe, wspólnie z przełożonym można ustalić indywidualny system pracy, co może obejmować np. elastyczne godziny pracy, pracę z domu przez jeden dzień w tygodniu czy pracę w niepełnym wymiarze godzin. To tylko wybrane rozwiązania, jakie wprowadziliśmy.

Co jeszcze oprócz tego rodzaju rozwiązań ma znaczenie dla kobiet? Jakiej pracy poszukują Polki?

Obecnie rynek pracy oferuje mnóstwo możliwości, również dla kobiet. Często to właśnie pracownik wybiera firmę, biorąc pod uwagę wiele czynników. Poza kwestiami finansowymi, które zawsze mają znaczenie, liczą się również możliwości rozwoju, ale przede wszystkim kultura organizacyjna i wartości, jakimi kieruje się firma. To właśnie wartości przekładają się na sposób pracy, relacje międzyludzkie, czy samą atmosferę pracy. Przyjazne środowisko, to obok bezpieczeństwa ekonomicznego, jeden z najważniejszych aspektów, jaki decyduje o wyborze pracodawcy. Coraz częściej Polki poszukują jednak czegoś więcej – pracy, która niesie ze sobą dodatkowy sens. Taki sens może nadawać misja, jaką kieruje się firma. Misja niesienia zdrowia przez żywność, którą kieruje się DANONE powoduje, że realizując codzienne obowiązki, swoją pracą wpływam na coś więcej niż tylko wynik finansowy swojej firmy. Taka świadomość to ogromna satysfakcja.

A jak to było w Pani przypadku? Czy zawsze miała Pani plan zostania Dyrektorem HR? Dlaczego zajęła się Pani właśnie tą dziedziną?

Wręcz przeciwnie, nigdy nie miałam takiego planu. Była to kwestia przypadku i wykorzystania pojawiających się możliwości. Myślę, że pomogła mi w tym moja wrodzona ciekawość świata, otwartość na to, co nowe. Swoją przygodę na rynku pracy rozpoczynałam w polskim oddziale jednej z zagranicznych stacji telewizyjnych, później trafiłam do firmy zajmującej się rekrutacją pracowników. Z DANONE jestem związana od blisko 20 lat, a moja ścieżka kariery jest bardzo urozmaicona - moja rola w znaczący sposób zmieniała się aż 5 razy. Pracowałam dla różnych spółek, a niedawno mój zakres znacząco rozszerzył się geograficznie i obecnie współpracuję ze spółkami DANONE w 8 krajach. Mam wrażenie, że przez ostatnie 20 lat ciągle się zmieniam i rozwijam. To bardzo motywujące.

Jakiej porady mogłaby udzielić Pani młodym kobietom, które właśnie wchodzą na rynek pracy?

Żeby były odważne w poszukiwaniu swojej ścieżki, otwarte na to, co inne, nowe. Warto eksperymentować, nieustannie poszukiwać, dawać sobie szansę na sprawdzenie się w nowych rolach i okolicznościach. Warto też poszukiwać swoich pasji i być w zgodzie ze swoimi wartościami; podążać za tym, co dla nas naprawdę ważne.

Dziękujemy za rozmowę!

Materiał powstał przy współpracy z firmą DANONE