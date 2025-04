W spocie reklamowym marka przenosi nas w nietknięte krajobrazy żywieckiej natury – miejsce pochodzenia produktu, któremu zawdzięcza swoje unikalne cechy. Kampania towarzyszy relaunchowi klasycznej wody niegazowanej Żywiec Zdrój – w tym roku marka zmieniła logo, etykiety, jak również, pierwszy raz w swojej historii, kształt opakowania, nawiązujący teraz do źródeł bijących w krystalicznie czystych rejonach Żywiecczyzny.

Reklama

Działania reklamowe prowadzone są w telewizji, Internecie oraz punktach sprzedaży. Kampania zostanie również wsparta działaniami z zakresu OOH oraz PR i influencer marketingu.

„W kampanii „Zrównoważona przez naturę” zależało nam na podkreśleniu tych elementów, które decydują o wyjątkowości naszej wody. Przenieśliśmy konsumentów do nietkniętej przez człowieka żywieckiej przyrody, gdzie to właśnie natura o wszystkim decyduje. Co więcej, nowa kreacja telewizyjna przygotowana została w 100% z materiałów z recyklingu – do jej realizacji zdecydowaliśmy się wykorzystać wyłącznie dostępne już materiały, zamiast tworzyć nowe. Dzięki temu ograniczyliśmy nasz ślad węglowy przy tej produkcji praktycznie do zera” – mówi Klaudia Krawczyk, Brand Manager Żywiec Zdrój.

Nowa odsłona Żywiec Zdrój to również nowa identyfikacja wizualna – marka zyskała nowe logo, jeszcze mocniej podkreślające jej górskie pochodzenie. Na pierwszym planie znalazła się dzika natura odwzorowująca górski krajobraz Żywiecczyzny.

Woda niegazowana Żywiec Zdrój zamknięta została w nowoczesnej butelce, zaprojektowanej tak, aby zwiększyć komfort użytkowania. Butelka zyskała charakterystyczne wcięcia, które dodają jej dynamicznego wyglądu i ułatwią konsumentom jej trzymanie.

fot. Materiały prasowe

Na etykiecie, oprócz nowego logo marki, znajdują się również dodatkowe informacje związane z unikalnymi cechami produktu, takimi jak pochodzenie, stopień mineralizacji, smak czy kwestie związane z dbaniem o naturę.

Reklama

Kampania prowadzona jest w telewizji, Internecie – w tym w formacie VOD – oraz na kanale YouTube, a także w mediach społecznościowych i w aplikacjach mobilnych.