Nie masz na nic ochoty? Ciągle jesteś zmęczona? Nie pamiętasz, jak działają endorfiny? Trzeba to natychmiast zmienić. Mam dla ciebie listę niezawodnych sposobów na poprawę humoru, wyjście z każdej opresji i naładowanie się pozytywną energią. Zaczynamy!

Czas wstać z kanapy

Aktywność fizyczna to mój faworyt w rankingu energetycznych zastrzyków. Najlepsze jest to, że każdy znajdzie formę sportu, która będzie dla niego odpowiednia. Lubisz prawdziwy wycisk? Wybierz crossfit i zapomnij o wszystkich problemach. Nie jesteś fanką treningów typu pot, krew i łzy? Kup matę i spróbuj ułożyć swoje kończyny w kwiat lotosu podczas zajęć jogi. Sama zdecyduj, co będzie dla ciebie najlepsze i zacznij działać. Niech endorfiny cię napędzą!

Małe kobiece grzeszki

To nieprawda, że zakupy są lekiem na całe zło, ale na pewno od czasu do czasu nie szkodzą. Wybierz się na shopping i kup coś, o czym od dawna marzyłaś. Nowa torebka, płaszcz, okulary? Postaw na jakość, a nie ilość. Pamiętaj, jedna porządna rzecz w szafie, będzie sprawiała ci radość przez długi czas!

Witaminowy koktajl

Na nasze samopoczucie duży wpływ ma to, jak się odżywiamy. Ważne jest, żeby dostarczyć swojemu organizmowi solidną dawkę witamin. W ciągu dnia sięgnij po sok pełen dobroczynnych składników np. Vitaminkę Hortexu z witaminami ACE. Dzięki niemu, szybko poprawiasz swoje samopoczucie i nabierzesz dodatkowej energii.

Terapeutyczna rozmowa

Nie chodzi tutaj o rozmowę ze specjalistą tylko stare, dobre kobiece ploteczki. Wybierz z przyjaciółką najlepszą kawiarnię, zamówcie ulubione ciastko i obgadajcie ostatni miesiąc waszego życia. Nie oszukujmy się, każda z nas czasami tego potrzebuje!

Zen w czterech ścianach

Wszystko musi działać w pełnej harmonii. Jeżeli z rana byłaś na treningu, a dzień był pełen wyzwań, wieczorem postaw na totalny relaks. Gorąca kąpiel ze świecami, ulubiona książka albo film, jazzowa muzyka? Zawsze spróbuj znaleźć chwilę dla siebie z rzeczami, które kochasz. Dzięki temu będziesz pełna energii, a na życie spojrzysz z nowej perspektywy.