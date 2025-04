Masz wrażenie, że przez ostatnie tygodnie nadrobiłaś wszystkie zaległości filmowe, książkowe i telewizyjne? Mieszkanie lśni, w szafach też czysto jak nigdy, a ty nie masz już pomysłów na to, co zrobić z dłużącym się czasem? A może twoje dzieci ciągle marudzą, bo zabawki dawno zdążyły im już spowszednieć, a do tego tęsknią za przyjaciółmi, świeżym powietrzem, a nawet za szkołą? Znamy to!

Gdy spacery i spotkania ze znajomymi odpadają, idealnie sprawdzą się gry, które nie tylko są świetnym sposobem na nudę, ale i angażują całą rodzinę!

Dlaczego warto grać w gry?

Fot. Adobe Stock

Wiemy, że obecna sytuacja nie napawa optymizmem, ale może zamiast myśleć negatywnie, warto zrobić coś dobrego dla siebie i najbliższych? W końcu to ty jesteś kowalem własnego losu - nudy również. Możesz się jej pozbyć w bezpieczny i kreatywny sposób. Proponujemy, by wolną przestrzeń wypełnić grami. Dlaczego?

Socjalizacja dziecka

Twoje maluchy nie chodzą do przedszkola i do szkoły, a ty martwisz się, że nie mają kontaktu z rówieśnikami? Postaraj się zająć swojemu dziecku czas. Nie idź na łatwiznę. Smartfon czy telewizja nie zawsze są najlepszym wyborem. Zamiast tego postaw na gry, które pomogą dzieciom nauczyć się rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.

Rozwój określonych umiejętności

Nic tak nie poprawia koncentracji, spostrzegawczości, refleksu i pamięci, jak dobra gra. Pamiętaj o tym, szczególnie gdy po raz kolejny zaczniesz narzekać na nudę!

Integracja

Poświęć wolny czas rodzinie. Wspólnie spędzony wieczór przy dobrej grze może być przyjemny!

Nie ma mowy o nudzie

Nuda to twój wybór! Zamiast narzekać, #zostańwdomu i graj w gry! Które wybrać? Mamy dla was kilka propozycji!

Gry dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym

Fot. Adobe Stock

Szczęśliwe dziecko, to szczęśliwy rodzic! Podaruj swoim maluchom (i sobie również) odrobinę frajdy!

To świetna gra zręcznościowa, która rozwinie zdolności manualne dziecka. Sprawdzi się dla 2-4 graczy w wieku od 5 lat.

ZASADY: Alpaka o imieniu Al szykuje się w podróż i potrzebuje pomocy w załadowaniu bagaży na grzbiet. Gracze dzielą się jego rzeczami. Podczas swojej kolejki masz kilka sekund, aby położyć sztukę bagażu na grzbiecie zwierzaka. Jeśli nie zdążysz tego zrobić na czas, AL opluje cię wodą! Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy ułoży swoje bagaże.

Zombie Gotcha

To gra pełna emocji dla małych, i dla dużych. Przeznaczona jest dla osób od 5 roku życia. Może w nią grać od 2 do 4 graczy

ZASADY: Jesteście uwięzieni w domu, w którym znajduje się Zombie! Aby się wydostać, musicie „otworzyć” drzwi. Każdy gracz zaczyna od trzech Kart Drzwi, które może „otworzyć” dopasowując do każdej z nich dwie Karty Klucza w tym samym kolorze. W każdej kolejce gracz dobiera jedną Kartę Klucza ze stosu lub kradnie dwie Karty Klucza ze Skrytki Zombie. Wygrasz, jeśli jako pierwszy „otworzysz” wszystkie swoje drzwi i uciekniesz ze szponów Zombie!

To idealne rozwiązanie dla całej rodziny. Gra ćwiczy koordynację ruchową oraz koncentrację.

ZASADY: Gracze wkładają różnokolorowe patyczki w pień palmy, a następnie wrzucają do środka palmy małpki, które zahaczają o patyczki ogonami. Gracz rzuca kostką do gry z kolorowymi polami, by wylosować kolor patyczka, który musi wyciągnąć z palmy. Cała sztuka polega na tym, aby przy tym nie spadła żadna małpka!

Fot. Materiały prasowe

Gry dla rodzin z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

To propozycja dla nieco starszych dzieci i ich rodziców. Pomogą w nauce pisania, czytania, a także podejmowania decyzji!

Scrabble® Junior

Ta gra to świetny dodatek edukacyjny, który pomoże dzieciom w nauce liter i czytania.

ZASADY: To aż dwie gry słowne w jednej. W pierwszej z nich (Słowa i obrazki) młodsze dzieci łączą litery na planszy, a obrazki pomagają im wymyślać słowa. W drugiej (Kolory i litery) starsze dzieci same układają słowa i próbują zestawić literki na kolorowych premiowych polach. Liczba graczy: 2-4.

Blokus

Planowanie przestrzenne i ćwiczenie logicznego myślenia za pomocą gry? To możliwe! Blokus to ciekawe połączenie gry planszowej i konstrukcyjnej.

ZASADY: Centrum gry stanowi pokratkowana plansza, będącą podstawką do budowania układów z bloków. Zestaw zawiera 84 elementy podzielone na cztery grupy po 21 bloków w podstawowych kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Zadaniem grającego jest jak najszybciej wyłożyć swoje elementy, a jednocześnie zająć jak najwięcej pól na planszy. Aby to zrobić musi analizować posiadane elementy i jednocześnie oceniać układ na planszy!

Nakarm pandę

Nie musisz wychodzić w domu, by zapewnić dzieciom nieco ruchu. „Nakarm pandę” to zabawna gra zręcznościowa dla całej rodziny.

ZASADY: Pandy i ich treserzy łączą się w drużyny i wykonują sztuczki, aby zdobywać punkty i pokonać drużynę przeciwną. W każdym zespole musi być przynajmniej dwóch graczy – jeden z nich wciela się w rolę Pandy, a drugi w rolę Tresera. Ten członek drużyny, który jest Pandą, zakłada maskę z otwartym pyszczkiem, aby łapać piłeczki, a drugi – Treser – „karmi” głodomora. Zwycięża drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 5 punktów!

Fot. Materiały prasowe

Gry uniwersalne

Fot. Materiały prasowe

Te propozycje sprawdzą się zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla nastolatków, czy pary. Dają wiele radości, a do tego ćwiczą koncentrację, umiejętność łączenia faktów i szybkiego myślenia!

UNO

Dla tej gry pojęcie „nuda” nie istnieje. To świetna rozrywka i mnóstwo emocji!

ZASADY: Nowa wersja gry składa się z 112 kart: z liczbami od 2 do 9 w czterech kolorach oraz kart funkcyjnych, takich jak +2, +4, zmiana kierunku czy postój. Nowością są DZIKIE KARTY, dzięki którym możecie wprowadzić swoje własne reguły gry! Teraz każdy z graczy może wymyślić challenge dla swoich rywali! Cel gry jest niezmienny i chodzi o jak najszybsze pozbycie się kart w każdej rundzie i zdobycie punktów za karty, które zostały w rękach innych graczy.

Tego klasyka nikomu nie trzeba przedstawiać. Gra słowna wymyślona przez Alfreda Buttsa w 1931 roku jest obecnie jedną z najpopularniejszych gier na świecie. Jest przeznaczona dla 2, 3 lub 4 osób w wieku 8 lat i więcej.

ZASADY: Gra polega na losowaniu płytek z literami, a następnie układaniu z liter słów na planszy. Słowa układane są w sposób przypominający krzyżówkę. Grę wygrywa ten, kto łącznie, we wszystkich wykonanych ruchach, zdobędzie większą liczbę punktów niż każdy z przeciwników.

Fot. Materiały prasowe

A ty, którą grę wybierasz?

Gry dają wiele możliwości i pozwalają zapomnieć o nudzie. Dodatkowo ćwiczą koncentrację, umiejętności planowania i koordynację ruchową. Co najlepsze, możesz je zamówić przez Internet, nie wychodząc z domu. Sprawdź stronę grymattel.pl i już teraz wybierz zestaw najlepszy dla siebie i swoich najbliższych!

Materiał powstał z udziałem marki Mattel.