Model biznesowy jakim jest subskrypcja usług jest segmentem, który dynamicznie rozwija się w Polsce w ujęciu ostatnich lat. Jak pokazuje najnowszy raport "Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023”[1] aż 65 proc. Polaków kupujących online korzysta z usług subskrypcyjnych, czego najlepszym dowodem jest wzrost nowych platform i sklepów wykorzystujących ten mechanizm. Trendy na nadchodzący 2024 rok wskazują, że model subskrypcji będzie coraz bardziej pożądaną formą zakupów. Szczególne znaczenie może mieć to dla firm oferujących artykuły dla zwierząt, ponieważ czworonożnych przyjaciół ma już ponad połowa Polaków i ich liczba ciągle rośnie[2]. Przeciętny posiadacz psa wydaje rocznie średnio 292 złote na jedzenie dla pupila[3], a z kolei aż 85% opiekunów zwierząt kupuje produkty dla nich w internecie[4]. Dlaczego? Ponieważ taka forma jest dla nich prosta, szybka

i wygodna.

Mając na uwadze obecne trendy konsumenckie oraz chęć zagwarantowania swoim klientom najwyższego poziomu usług Zooplus SE, wiodący europejski sklep internetowy z artykułami dla zwierząt, wprowadza innowacyjny program subskrypcji dostaw. Cel? Zwiększenie wygody i automatyzacji zakupów dla opiekunów zwierząt domowych. To nowatorskie rozwiązanie dostępne jest już m.in. w Niemczech, Austrii, Hiszpanii a teraz także w Polsce. Program zooplus umożliwia klientom dostosowanie usługi do swoich indywidualnych potrzeb w niezwykle elastyczny sposób – użytkownicy sklepu wybierają ulubiony produkt swojego zwierzaka spośród szerokiej gamy dostępnych artykułów, wskazują preferowaną częstotliwość wysyłki, a zamówienie jest automatycznie i regularnie dostarczane pod ich drzwi. Program można dostosować pod kątem terminów wysyłki lub wstrzymać go w dowolnym momencie. Usługa jest szczególnie korzystna w przypadku produktów takich jak karma dla zwierząt, żwirek czy przysmaki, zaspokajając w ten sposób potrzeby opiekunów oraz ich pupili. Dzięki subskrypcji zooplus klienci mogą korzystać z elastycznych terminów zamówień, różnych opcji koszyka i atrakcyjnych rabatów na każdy produkt objęty programem.