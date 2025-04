Pułapka, w którą łatwo wpaść

Żyjemy w czasach, które za sprawą nowoczesnych technologii doprowadzają do sytuacji, że w pracy jesteśmy non stop. Maile i powiadomienia otrzymujemy 24 godziny na dobę, także w czasie prywatnym, przez co granica ta się bardzo zaciera. Ilość stale rosnących obowiązków sprawia, że wiele osób stopniowo rezygnuje z prywatnych spraw (spotkań ze znajomymi, aktywności fizycznej), bo te wydają się mniej pilne. Jesteśmy w stanie funkcjonować na pełnych obrotach długo, ale nie w nieskończoność.

Choroba naszych czasów

Poczucie, że służbowe obowiązki są najważniejsze, doprowadza do emocjonalnej pustki, bo z czasem rezygnujemy ze wszystkiego, co nie jest związane z pracą. Zrównoważony model życia to taki, w którym spełniane są wszystkie potrzeby człowieka, a do tych zalicza się także odpoczynek i czas wolny, relaks, spotkania z przyjaciółmi czy czas tylko dla siebie. Jeśli w życiu mamy tylko pracę, prędzej, czy później wypalimy się.

Dobrze obrazujący to diagram stworzyła Marie Asborg z Instytutu Karolinska w Sztokholmie. Zwężające się ku dołowi okręgi to kolejne etapy, w których pozbywamy się tego ze swojego życia, co nie jest związane z pracą. Na tym schemacie widać jak początkowo szerokie spektrum zamieniło się w wąskie pole – praktycznie niemożliwe do funkcjonowania.

fot. materiały prasowe

Najlepsza recepta: zadbaj o siebie

Bardzo ważne jest to, by przestać pracować w czasie prywatnym i wrócić do rzeczy, które sprawiają przyjemność. Mogą to być długie spacery, chodzenie na siłownie, lektura książki czy regularne spotkania z przyjaciółmi – małe, drobne przyjemności. By wcielić je w życie, spróbujmy sobie wyobrazić, że właśnie takie zalecenie dostaliśmy od lekarza!

fot. materiały prasowe

Zacznij żyć w zrównoważony sposób

Co nam może pomóc w ustrzeżeniu się przed zawodowym wypaleniem? Planowanie z góry czasu wolnego i nie rezygnowanie z osobistych zajęć, by wziąć nadgodziny w pracy. Do kalendarza można wpisać nawet lekturę nowo kupionej książki czy domowe SPA raz w tygodniu.

Dobrą praktyką jest także prowadzenie dzienniczka wdzięczności. Każdego dnia zapisuj w nim, za co jesteś wdzięczna – np. za piękne widoki na spacerze lub obiad zjedzony z przyjaciółmi, a nie w pracy. To Ci może pokazać, jak ważny jest właśnie czas wolny dla siebie.

Na uwagę zasługuje także praktyka mindfulness, która pozwala nie tylko zredukować stres i napięcie związane z pracą, ale także skupić się na sobie i swoich potrzebach, dzięki czemu łatwiej prowadzić zrównoważony tryb życia.

Po więcej praktycznych informacji o samej praktyce Mindfulness i kursach zapraszamy na stronę: www.oddycham.pl.