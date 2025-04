Jesień to czas, kiedy miło jest zagłębić się w dobrej lekturze przy filiżance kawy w ulubionym lokalu. Chętniej korzystamy też o tej porze roku z aplikacji oferujących przejazdy, kiedy planujemy dojechać na spotkanie ze znajomymi. Poszukując kompanów do rozmów i wypełnienia szarych dni, sięgamy również po aplikacje randkowe. Od teraz możesz robić to wszystko, ciesząc się zniżkami, które dodatkowo uprzyjemnią wszelkie jesienne aktywności.

Zniżki w AppGallery

Jeśli korzystasz ze smartfona lub tabletu Huawei, wszystko czego potrzebujesz, by w pełni cieszyć się jesienią, znajdziesz w AppGallery. Teraz możesz zyskać jeszcze więcej! Jeśli pobierzesz cztery dowolne aplikacje, otrzymasz atrakcyjny voucher do zrealizowania w ramach kampanii Huawei promującej sklep marki. Vouchery dostępne w tej promocji to zniżka na kawę w aplikacji Costa Coffee, 6-miesięczny darmowy dostęp do Tinder Plus i zniżki na pierwszy przejazd z aplikacją Bolt.

Jak uzyskać zniżkę?

Między 19 października a 2 listopada w AppGallery promowane będą 32 aplikacje. Wystarczy pobrać cztery dowolne i odebrać wybrany voucher. Wybrany bon należy odebrać w ciągu 10 dni wchodząc na stronę konkursową. Liczba voucherów jest ograniczona. Z promocji można skorzystać maksymalnie dwa razy. Zobacz instrukcję, jak poprawnie pobrać voucher.

Nagrody do wyboru:

30% odnawialna zniżka w Costa Coffee

Wykorzystana raz zniżka będzie odnawiana automatycznie co 7 dni aż do 31 grudnia. Warunkiem jest zarejestrowanie się w aplikacji Costa Coffee Polska oraz okazanie kodu rabatowego podczas płacenia za kawę.

2 x 10 złotych zniżki na przejazdy z aplikacją Bolt

Ta oferta dotyczy użytkowników, którzy już korzystają z aplikacji Bolt. Vouchery można wykorzystać do 1 listopada 2020 roku.

Tinder Plus za darmo przez 6 miesięcy

Szybciej i wygodniej poznawaj nowe osoby, korzystając z półrocznego dostępu do Tinder Plus. Aby go aktywować, należy skopiować wygenerowany kod, a następnie umieścić go na końcu podanego linku www.tinder.com/vip/”skopiowanyKOD”, po czym zalogować się do aplikacji.

