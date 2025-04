Podobno kobiety dzielą się na dwie grupy - te, które mają zawsze zapas podpasek/tamponów w domu oraz te, które kupują je wtedy, gdy nadchodzi miesiączka. Niezależnie do której grupy należysz, gdy masz okres, chcesz czuć się świeżo i bezpiecznie. Co w związku z tym robisz?

Będąc w sklepie, sięgasz po klasyczne podpaski, czy wybierasz te organiczne? Zastanawiałaś się kiedyś, która opcja jest lepsza dla ciebie i dla twojego zdrowia? Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.

Czym są podpaski, wkładki i tampony organiczne?

To produkty stworzone ze 100% bawełny organicznej. Są wyjątkowo miękkie, przyjemne, a także doskonale przepuszczają powietrze. Nie zawierają chloru, barwników i substancji zapachowych. Najważniejszą ich cechą jest bezpieczeństwo - tego typu produkty pozytywnie wpływają na nasze zdrowie intymne, gdyż nie powodują podrażnień i reakcji alergicznych. Dodatkowo są dobre dla środowiska.

Produkty organiczne a tradycyjna

Klasyczne i dobrze nam znane podpaski, wkładki oraz tampony są produkowane z tworzyw sztucznych. Często bywają też "bielone" chlorem oraz uzupełniane substancjami zapachowymi. Co za tym idzie, mogą niekorzystanie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie, często przyczyniając się do powstawania infekcji intymnych, stanów zapalnych i krostek.

Ze względu na wykorzystanie chemii do produkcji tradycyjnych środków do higieny intymnej, są też nieprzyjazne dla środowiska naturalnego.

Dlaczego warto wybierać podpaski, wkładki i tampony organiczne?

Zmiany klimatyczne zmuszają do weryfikacji obecnego stylu życia, a ekolodzy zachęcają do tego, by zmniejszyć zużycie plastiku. To dlatego producenci środków higienicznych wprowadzają do swojego portfolio produkty organiczne. To trend na bycie eko, czy słuszne działanie, które ma na celu poprawę jakości naszego życia?

Są lepsze dla kobiet

Produkty z bawełny organicznej nie zawierają chemii. W procesie ich wytwarzania nie używa się chloru, pestycydów, barwników czy substancji zapachowych. Dzięki temu istnieje mniejsza obawa, że produkty tego typu przyczynią się do infekcji intymnych.

Dodatkowo są chłonne, miękkie, przepuszczają powietrze i nie uczulają. Zapewniają więc bezpieczeństwo i komfort podczas miesiączki oraz na co dzień (gdy używasz wkładek).

Są lepsze dla świata

Podpaski, wkładki i tampony z bawełny organicznej są przyjazne dla środowiska. Bawełnę organiczną uprawia się na ekologicznych plantacjach. Do jej hodowli zużywa się mniej wody, prądu i maszyn. Zbiera się ją ręcznie. To dużo mniej spalin, toksyn, smogu i zużycia paliw oraz H 2 O. Wszystko w trosce o środowisko naturalne.

Biedronka wprowadza do swojej oferty podpaski, wkładki i tampony stworzone ze 100% bawełny organicznej

Biedronka dba o kobiety. Marka doskonale wie, że nasze potrzeby nieustannie się zmieniają, a my same jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentkami. To dlatego w ofercie sklepu pojawiają się podpaski, wkładki i tampony ze 100% bawełny organicznej. Mowa o linii Femina Pure. Czym się wyróżnia?

Produkty są naturalne i bezpieczne zarówno dla kobiet, jak i środowiska.

Są odpowiednie dla wegan.

Oddychające materiały w podpaskach i wkładkach zapewniają pełny komfort w "te dni".

Nie zawierają barwników, substancji zapachowych i syntetycznych surowców.

Nie są bielone chlorem.

Posiadają też pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Były testowane dermatologicznie.

Znajdziesz je we wszystkich sklepach Biedronka.



My już nie możemy doczekać się testów.

