Wyrusz z nami w wyjątkową podróż do miejsca, gdzie powstają Twoje ulubione kosmetyki. To tu pomysły stają się rzeczywistością, a nauka i doświadczenie spotykają się z pasją. Witajcie w Kolbudach – malowniczej kaszubskiej miejscowości, gdzie znajduje się nasz nowoczesny zakład produkcyjny. Niedaleko, w historycznym Gdańsku możecie odwiedzić nasze przestronne biura, ale to nie wszystko. W innych pięknych miastach Polski i najdalszych zakątkach świata, m.in. w Australii, USA czy Japonii odnaleźć można kolejne miejsca i ludzi, którzy z dumą reprezentują wielką rodzinę firmy Ziaja, założonej w 1989 roku przez małżeństwo farmaceutów Aleksandrę i Zenona Ziajów. Nasza historia zaczęła się 30 lat temu w Gdańsku.

To miasto wyjątkowe i inspirujące. Łączące tradycję i nowoczesność, naturę i naukę. To tu tworzymy produkty, które nie tylko doskonale wspomagają codzienną pielęgnację, ale są również źródłem przyjemności i dobrego samopoczucia. Staramy się jak najbardziej wykorzystać polskie korzenie oraz potencjał Pomorza, a portowe tradycje i surowy nadmorski klimat stały się dla nas niezwykłą inspiracją.

Pierwszą serią nawiązującą do Trójmiasta był sopot brązujący – preparaty do niecodziennej pielęgnacji, nadające bursztynową opaleniznę bez udziału słońca. Pojawił się w naszej ofercie kilkanaście lat temu i dzięki sympatii Klientów pozostaje w niej do dziś. Do sopockiej rodziny produktów niebawem dołączyła linia sopot sun, nieodłącznie związana z wakacjami i kompleksową pielęgnacją słoneczną. Po raz trzeci do tradycji nadmorskiego kurortu nawiązaliśmy w serii sopot spa – stworzonej z myślą o codziennym relaksie w domowym zaciszu. Spa zamknięte w kosmetykach z tej linii to receptura młodości dla skóry 30+, a w niej dobroczynne działanie alg morskich, hydro-retinolu i solanki sopockiej ze Zdroju Św. Wojciecha. Największym wyzwaniem była jednak seria poświęcona naszemu rodzinnemu miastu. Od początku chcieliśmy, żeby była wyjątkową wizytówką zarówno naszej firmy, jak i Gdańska, dlatego pomysł dopracowywaliśmy bez pośpiechu w najdrobniejszych szczegółach.

Tak powstał GdanSkin, który łączy pielęgnację, świeżość i elegancję z niepowtarzalną nadmorską atmosferą. Seria opiera się na nowatorskim układzie substancji o wyjątkowej sile nawilżania i wygładzania, który tworzą m.in.: kolagen morski, kocanka nadmorska, szanta zwyczajna, babka drobnolistna oraz naturalne mikroelementy. Zastosowane przez nas rozwiązania stanowią przełom w pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej. Autorski zapach, który stworzyliśmy na potrzeby serii jest inspirowany naturą morza i skalistą roślinnością. GdanSkin wyróżniają również opakowania z nietuzinkową szatą graficzną, nawiązującą do symboli architektury miasta.

Z przyjemnością i z dumą oddajemy GdanSkin w Wasze ręce z nadzieją, że pokochacie nasze produkty i Gdańsk tak bardzo, jak my.

Materiał powstał przy współpracy z marką Ziaja