5 sesji plenarnych, 21 paneli równoległych, 3 okrągłe stoły, ponad 100 wystawców w Parku Kobiet, dziesiątki zagranicznych gości, setki dziennikarzy, blisko 10 tysięcy uczestniczek - po raz kolejny w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

IV Kongres Kobiet - Aktywność, przedsiębiorczość, niezależność



Miejsce: Warszawa, 14 - 15 września 2012

„Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność” to hasło czwartej już odsłony dwudniowego święta kobiet z całej Polski i zagranicy. Będzie to festiwal szeroko pojmowanej kobiecej samorealizacji w najlepszym wydaniu – od działalności lokalnej, samorządowej, poprzez aktywność społeczną, polityczną i biznesową, wreszcie – przedsiębiorczość i przebojowość kobiet z miast, miasteczek i wsi. Celem Kongresu jest pokazywanie dobrych praktyk, uczenie skutecznych rozwiązań i inspirowanie do innowacyjnych pomysłów. Polskie kobiety po raz kolejny będą miały okazję do wymiany doświadczeń, zdobywania inspiracji oraz motywacji do działania. Dzięki Kongresowi, my – kobiety, jesteśmy silniejsze, lepiej słyszalne, zauważalne i bardziej skuteczne. Polska, Europa i świat potrzebują przedsiębiorczych kobiet! Kobiety potrzebują Kongresu Kobiet!

Po raz pierwszy podczas Kongresu Kobiet tak silnie do głosu dojdzie kultura. Rozpoczniemy występem zespołu „Jarzębinki”, w piątkowy wieczór publiczność będzie bawić się przy przebojach KAYAH, a DJ WIKA – 72-letnia DJka zagra w sobotnie popołudnie. Park Kobiet, pełen warsztatów, prelekcji, ekspozycji i spotkań z interesującymi ludźmi, będzie tętnił życiem do późnego wieczora. A przede wszystkim - nielimitowany czas na poważną debatę i swobodną dyskusję.

Liczba miejsc ograniczona!

Plan IV Kongresu Kobiet

1 dzień

8.00 Rejestracja

9.45 Powitanie

10.00 Sesja 1 - Skąd przychodzimy, dokąd idziemy

11.30 Interpelacje do Rządu

12.00 Sesja 2 - Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność

13.30 Przerwa (atrakcje Parku Kobiet)

14.30 Sesje równoległe (panele, warsztaty, okrągłe stoły) + prezentacje w Parku Kobiet

Nowoczesna edukacja, biznes, przedsiębiorczość kobiet wiejskich, kwoty w biznesie, emerytury, rodzicielstwo, finansowanie UE, spółdzielczość i samorządność, firmy rodzinne, droga do zarządów, 45+, solidarność międzypokoleniowa, wiek kobiet, zdrowie i prawa reprodukcyjne, osoby zależne, przemoc, mentoring, networking, polityka, kariera, własny biznes krok po kroku, „weź sprawy w swoje ręce”, kultura i wiele, wiele innych...

19.00 Koncert KAYAH

20.00 Koktajl

2 dzień

9.00 Projekcja filmu MISS REPRESENTATION

10.30 Sesja 3 - Stereotypy i ich wylęgarnie: szkoła, kultura masowa, media, reklama, władza

11.30 Niespodzianka kulturalna

12.00 Sesja 4 - Dość przemocy wobec kobiet!

13.30 Przerwa (atrakcje Parku Kobiet)

14.30 Sesja 5 - Praca domowa, zagrodowa i zawodowa – godzenie ról

16.00 Wystąpienia Gości Specjalnych i Uroczystość Wręczenia Nagród Kongresu

17.00 Podsumowanie i zakończenie + Happening Muzyczny

Park Kobiet - w kuluarach wystawy, porady, prezentacje, warsztaty, stoiska, konkursy i wiele innych atrakcji