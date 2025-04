Znając wielkoduszność i ogromne poczucie misji społeczności, jaką Your KAYA z powodzeniem od ponad trzech lat buduje wokół swojej marki, można było się spodziewać, że kolejna odsłona akcji Your KAYA gives back również odniesie sukces. W swojej historii firma działała już na rzecz fundacji takich jak Kosmos dla Dziewczynek, Rak’n’Roll czy Centrum Praw Kobiet – w każdym przypadku z powodzeniem niosła pomoc i okazywała mnóstwo wsparcia dla słusznych i ważnych inicjatyw bliskich filozofii marki.

Reklama

Tym razem Your KAYA postanowiła wyciągnąć pomocną dłoń do fundacji Dom Nadziei, po DRUGIE, Ośrodka „Tylko”, Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” i Ambulansu z Serca. Otrzymały one łącznie 3080 paczuszek tamponów ze stuprocentowej bawełny organicznej z certyfikatem GOTS. Oznacza to, że prawie 62 tysiące tamponów zostało przekazanych na ręce młodzieży uzależnionej, osób zagrożonych i dotkniętych bezdomnością oraz kobiet z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej.

W styczniu tampony dotarły do wybranych fundacji w atmosferze wdzięczności i siostrzeństwa. Fundacja po DRUGIE podzieliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie następującą wiadomością: „Bardzo ważna i potrzebna pomoc dotarła do nas od @yourkaya. Dzięki niej wiele dziewcząt i młodych kobiet korzystających z naszej pomocy może się poczuć bezpiecznie”. Marka nie spoczywa na laurach i zapewnia, że nie jest to ostatnia akcja tego typu, gdyż obecnie trwają prace nad kolejną już edycją Your KAYA gives back.

Reklama

Your KAYA to marka, której misją jest dostarczanie produktów bezpiecznych dla ciała i środowiska osobom menstruującym oraz takich, z którymi kompleksowa troska o siebie staje się prawdziwą przyjemnością. Wierzymy, że inkluzywność i dostęp do ekologicznych środków higienicznych to klucz do budowania świadomego społeczeństwa i efektywnego dbania o Ziemię. Opieramy się na modelu subskrypcji, dzięki któremu klientki regularnie otrzymują swoje ulubione produkty w korzystniejszych cenach i przerzucają obowiązek pamiętania o zakupach na nas. Zostaliśmy docenieni m.in. przez magazyny Glamour, Elle i Wysokie Obcasy.