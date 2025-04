Cyfrowe aparaty wyposażone w wyświetlacze LCD na dobre wprowadziły fotografie pod strzechy. Są one niewątpliwie najbardziej rzucającą się funkcją – no właśnie co one potrafią ?

Oglądanie zdjęć - Po pierwsze dzięki nim mamy możliwość oglądania zdjęć zaraz po ich zrobieniu. Choć ekrany LCD w aparatach dysponują stosunkowo niską rozdzielczością i zdjęcia najlepiej oglądać na ekranie telewizora lub komputera gdyż delikatnych subtelności i błędów nie sposób dostrzec na 2,5 calowym ekranie.

Live view – czyli podgląd na żywo. Wszystkie kompakty i coraz więcej lustrzanek cyfrowych dysponują tą funkcją. Zmieniła ona raz na zawsze sposób robienia zdjęć – dzisiaj mało kto przykłada bowiem aparat do oka.

Edycja zdjęć – również coraz więcej aparatów umożliwia za pomocą ekranów podstawową edycję naszych zdjęć, możemy je wiec wykadrować, rozjaśnić, zmienić temperaturę barwową lub dodać efekty specjalne.

Sterowanie aparatem – we wszystkich aparatach kompaktowych sterowanie najważniejszymi opcjami odbywa się poprzez wyświetlacz LCD. Lustrzanki choć starają się opierać tym trendom (profesjonaliści wolą dużo przycisków bo są dużo szybsze) to coraz częściej wyposażane są w duże ekrany i skomplikowane oprogramowanie.

Rozdzielczość:

Dla wielu najważniejszy parametr maleńkich wyświetlaczy. Niestety wielu producentów przyjęło wyścig na liczby jako remedium na spadek sprzedaży. Z tego powodu jesteśmy raczeni rosnącą liczbą mega pikseli oraz subpikseli tworzących obraz wyświetlacza LCD. Warto przypomnieć że każdy piksel składa się z trzech subpikseli, a więc wartości podawane nijak (3x) mają się do rzeczywistości. Jeśli już koniecznie chcemy kierować się tak podawaną rozdzielczością pamiętajmy, że niewielkie różnice (100 tys subpix) nie wpływają na jakość obrazu w sposób widoczny.

Wielkość:

To kolejny parametr umiłowany przez dział marketingu oraz ich klientów. Rozmiar ekranu LCD istotnie ma znaczenie jeśli potrzebujemy natychmiastowego podglądu dobrej jakości. Niestety duży wyświetlacz niesie ze sobą pewne ograniczenia. Po pierwsze zużywa sporo energii, więc jeśli fotografujemy dużo bateria bardziej przyda nam się do robienia zdjęć a nie ich oglądania. Szukając dużego wyświetlacza pamiętajmy żeby sprawdzić jego rozdzielczość gdyż to ona w połączeniu z ilością cali da nam wyższa jakość obrazu i więcej szczegółów.

Kupując aparat zwróćmy również uwagę w instrukcji jak jest on podświetlany. Ma to istotny wpływ na to jak widoczne będą zdjęcia w miejscach nasłonecznionych, oraz oglądane pod dużym kątem. W lustrzankach standardowy rozmiar to 2,5 cala, mniejsze wyświetlacze zdarzają się zazwyczaj w amatorskich i najtańszych modelach. Aparaty kompaktowe rządzą się innymi prawami gdyż tam wyświetlacz jest najważniejszy. Stąd też szybki wzrost ich rozmiaru do 3,5, a nawet 4 cali. Kompakty z dużymi ekranami są modne i wyglądają elegancko dzięki czemu cieszą się dużym zainteresowaniem. Dodatkowym powodem na zamontowanie dużego wyświetlacza jest coraz częściej spotykana w droższych modelach obsługa dotykowa.

Lokalizacja i funkcje:

Standardowo ekran LCD umieszczony jest na tylnej ściance aparatu, choć powoli i ten wydawałoby się nienaruszalny trend ulega zmianie. Rozmieszczenie wyświetlacza zmienia niejako sposób fotografowania stąd też dość ostrożne podejście producentów do dokonywania drastycznych zmian. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają ekrany ruchome, odchylane i obracane. Dla osób robiących zdjęcia w nietypowych miejscach i sytuacjach ekran taki może okazać się niezwykle pomocny w pracy. Dla wielu amatorów brak podglądu oraz nieruchomy wyświetlacz jest największą przeszkodą w drodze do kupna lustrzanki.

Jakość:

Pamiętajmy, że obraz na ekranie LCD nie odzwierciedla w 100% naszych fotografii. Jest mniejszy, o niższej rozdzielczości. Ponadto kadrując za pomocą wyświetlacza musimy być przygotowani na rozmycie obrazu (LCD nie odtworzy go tak jak nasze oko patrzące w wizjer optyczny) oraz chwilowe zaniki obrazu podczas zmiany warunków oświetlenia (z jasnych na ciemne i odwrotnie). Są to typowe wady techniczne z którymi współczesna nauka jeszcze sobie nie poradziła. Innym, niemniej uporczywym problemem z jakim zmagają się właściciele kompaktów jest słońce świecące wprost na ekran. W tym momencie swoje zadanie musi spełnić podświetlanie matrycy (im mocniejsze tym lepiej).

Na koniec przypomnę wszystkim ufającym bezgranicznie reklamom i sprzedawcą w sklepach z elektroniką – oni zarabiaja nie na swojej wiedzy, ale na niewiedzy pozostałych, mam więc nadzieję że ten i podobne artykuły przybliżą kwestie techniczne aparatu przed dokonaniem odpowiedniego zakupu.