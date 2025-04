Przysłowie mówi, że z kim przystajesz, takim się stajesz. Ludzie, z którymi przebywamy, mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, mentalność i światopogląd. Skoro tak, to chyba jasne jest, że warto otaczać się tymi, których lubimy i kochamy! Dlaczego? To proste! Przecież u ich boku czujemy się najszczęśliwsi, bo jak wiadomo - najlepiej razem!

To na przyjaciołach, rodzinie czy swojej drugiej połówce możesz zawsze polegać! Możemy liczyć na ich zrozumienie, docenienie, a także dawkę fantastycznej energii. Im więcej dobrych i pozytywnych osób w naszym otoczeniu, tym lepiej dla nas.

Warto, by czas wolny spędzać w towarzystwie takich właśnie ludzi. Po co? Przede wszystkim dlatego, by odpocząć w 100% i nabrać energii! Jeśli więc planujesz właśnie weekend lub urlop, to zastanów się, gdzie chcesz go spędzić i z kim!

Razem z marką Odra, postanowiłyśmy osłodzić wam wiosenne wypady za miasto i dłuższe wycieczki! Jeśli ty również doceniasz czas spędzony z najbliższymi, to nasz konkurs jest dla ciebie! Szczegóły poniżej!

Pokaż nam, że lubisz spędzać wolny czas z bliskimi i wygraj nagrody!

Zadanie konkursowe:

Jaki jest twój pomysł na udany weekend w duecie? Napisz z kim i dlaczego chciałabyś spędzić tak weekend!

Nagrody:

20 x Zestawy słodyczy Odra - zestaw składa się z: 4x Duetka Familijna (2 x brzoskwinia i 2 x cytryna) oraz 4x Trufle (2 x ajerkoniak i 2 x irish cream)

Powodzenia!

Materiał powstał przy współpracy z marką Odra