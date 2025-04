Reklama

Aida: Kiedy myślę o roli kobiet w nadchodzącym roku, w mojej wizji pojawiają się trzy określenia: matka, wojowniczka, królowa intuicji. To kobieta, która nadaje rytm bicia serca całej rodziny. To ona uspokaja, kocha, wspiera. Wyłącza gaz, żeby nie wykipiało mleko. Gasi konflikty, jest dyplomatką, potrafi uspokoić nastroje. To ona dokłada drewna do gasnącego ogniska, dba o ciepło uczuć, o dom. 2022 rok widzę jako rok korytarza, rok wyborów. To dobry czas dla kobiet, które pewnie podążają do wybranych przez siebie drzwi. Nieważne, czy idą na bosaka czy na obcasach, ważne, że wiedzą, gdzie i po co. Wiele kobiet zada też sobie pytanie: z kim? Rok ma na końcu 22, w mojej wizji oznacza to energię par. Kobieta szuka partnera zawodowego, przyjaciela oraz kompana na życie. Od jej odwagi zależy, komu pierwsza poda rękę. Czy będzie błądziła po korytarzach czy od razu chwyci za właściwą klamkę. W przyszłym roku mogą pomóc nawet zmęczenie i rozczarowanie, które sprawią, że kobieta zamknie za sobą „trudne" drzwi i wyjdzie na nowy korytarz. Musi mieć świadomość, że to ona dokonuje wyboru. To od niej zależy, czy pozostanie w żalu i będzie patrzyła w okno przeszłości czy otworzy drzwi przyszłości.

Ostatnie lata obudziły w nas sporo strachu i niepokoju. To właśnie teraz, w tych trudnych chwilach, możemy zadbać o równowagę, która została zburzona przez strach i lęki. To my musimy poskładać siebie i na nowo zbudować trójkąt mocy, czyli równowagę między ciałem, duszą i rozumem. O to dbały nasze babki i prababki od wieków, żyjąc w zgodzie z naturą, słuchając swojego wewnętrznego głosu i intuicji. Dlatego warto nie żyć tym, co było i nie biec tam, gdzie nas jeszcze nie ma, ale żyć i być tu i teraz. To trudna sztuka, ale właśnie dlatego stworzyłam Potęgę Obfitości. To trzydzieści lat mojego doświadczenia i mądrość moich przodków. To program o tym, jak zadbać o dobrostan w naszym otoczeniu i w naszej duszy, jak podnieść się po bolesnych upadkach, jak się wspiąć na najwyższe szczyty i stworzyć tarczę chroniąca nas przed toksycznymi ludźmi i relacjami. Jako dzieci wierzyłyśmy w marzenia, przekraczałyśmy widzialne i niewidzialne przeszkody, często nawet nie zdając sobie sprawy, że tam były. Nadal tkwi w nas prawda dziecka, które może wszystko. Musimy tylko ją odnaleźć, utulić siebie sprzed lat i ruszyć do przodu. Mam nadzieję, że Wam w tym pomogę.

W Nowym Roku życzę Wam życia w prawdzie ze sobą. Podążania do celu bez strachu. Marzeń, po które sięgacie z radością. Ufam, że okaże się, że ich spełnienie jest w Waszym zasięgu. Korzystajcie z intuicji, znajdujcie dobre znaki. Trzymam za Was kciuki!

Materiał powstał z udziałem marki Potęga Obfitości.