Kasia może pochwalić się licznymi sukcesami sportowymi - jest wicemistrzynią olimpijską, a w 2018 roku zdobyła tytuł mistrzyni Europy oraz świata w czwórce podwójnej. Jej wola walki, niepokorność oraz umiejętność pracy w zespole sprawiają, że Kasia dzielnie stawia czoła wszelkim wyzwaniom pozycji szlakowej. To ona wyznacza tor dla drużyny. Wszystkie te cechy doceniła także PUMA.

Rozpoczęcie współpracy z marką PUMA to dla mnie ogromna radość. Od początku czułam, że przyświecają nam te same wartości, dlatego wierzę, że nasza pierwsza wspólna kampania to początek czegoś ekscytującego!

- mówi Kasia Zillmann.