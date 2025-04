Zachwycała, intrygowała, skłaniała do refleksji, prowokowała do myślenia. Wisława Szymborska do dziś pozostaje jedną z najważniejszych kobiet w dziejach polskiej kultury i sztuki. Jej wiersze stanowią źródło inspiracji dla wielu współczesnych twórców – w tym budowniczych LEGO, którzy skonstruowali własne interpretacje prac poetki.

W zeszłym roku świętowaliśmy rok Wisławy Szymborskiej, ogłoszony w związku z rocznicą setnych urodzin artystki. Z tej okazji w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (MOS) odsłonięto niezwykłą makietę upamiętniającą polską poetkę: wykonany z ponad 21 tys. klocków LEGO model przedstawiający moment wręczenia jej Nagrody Nobla „za poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”. Imponująca budowla została przygotowana przez Certyfikowanego Budowniczego LEGO Mateusza Kustrę, a proces jej konstrukcji zajął autorowi prawie pół roku. Makieta to pierwszy punkt wystawy poświęconej poetce w MOS i stanowi doskonałą okazję do zagłębienia się w historię i twórczość Szymborskiej – zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

12 wierszy – 12 budowli



Zeszłoroczna współpraca Grupy LEGO oraz Fundacji Wisławy Szymborskiej pokazała, że nasza wyobraźnia nie zna granic, a słynne duńskie klocki pozwalają na budowanie niezwykłych dzieł inspirowanych polską kulturą i sztuką. Dziś światy poezji i kreatywnej zabawy łączą się ponownie, tym razem pod postacią niesamowitych interpretacji wierszy polskiej noblistki przygotowanych przez budowniczych LEGO Masters. W Małopolskim Ogrodzie Sztuki oraz w Domu Machin w Krakowie można podziwiać już 12 budowli z klocków LEGO inspirowanych poszczególnymi pracami Wisławy Szymborskiej.

Każda z nich została przygotowana z niezwykłą pieczołowitością i prezentuje nowatorskie spojrzenie na twórczość poetki. Jej autorzy to znani z programu telewizyjnego LEGO Masters budowniczowie, którzy swoją kreatywnością i nietuzinkowym podejściem zdążyli już skraść serca polskich fanów klocków LEGO. Odwiedzający wystawę goście mogą, dzięki tym budowlom, spojrzeć na poezję Wisławy Szymborskiej z zupełnie nowej strony.

Pamięć poetki uczczona klockami LEGO



Interpretacje wierszy oraz makieta wręczenia Nagrody Nobla to niejedyne dzieła z klocków LEGO, jakie powstały w ramach oddania hołdu polskiej noblistce. W lutym 2023 rok na konferencji Fundacji Wisławy Szymborskiej zaprezentowano portret Szymborskiej wykonany z klocków LEGO przez Łukasza Góreckiego. Z kolei 21 marca, z okazji Światowego Dnia Poezji, na profilach społecznościowych fundacji oraz Grupy LEGO opublikowano zdjęcia przedstawiające scenkę z minifigurką poetki na tle biblioteczki, autorstwa Łukasza Więcka.

Współpraca Grupy LEGO oraz Fundacji Wisławy Szymborskiej stanowi doskonały przykład tego, jak słynne klocki mogą wchodzić w kreatywny dialog z naszą kulturą, historią i sztuką.

Budowanie z klocków LEGO, podobnie jak poezja, pomaga rozwijać kreatywność oraz abstrakcyjne i niezależne myślenie. Obie te formy są ponadczasowe i znane wszystkim pokoleniom. Dlatego w Grupie LEGO staramy się korzystać z takich okazji jak setna rocznica urodzin polskiej noblistki, by tworzyć ciekawe, przystępne doświadczenia dla dzieci i dorosłych oraz umożliwiać bliższe poznanie tak wyjątkowych postaci jak Wisława Szymborska. Wierzymy, że nauka przez zabawę przybliży młodszym odbiorcom uniwersalną i pełną humoru twórczość poetki – mówi Maciej Selinski, General Manager LEGO na region Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich.

12 interpretacji wierszy Szymborskiej z klocków LEGO można obejrzeć w Małopolskim Ogrodzie Sztuki oraz w Domu Machin w Krakowie. Ich zdjęcia dostępne są również na profilach społecznościowych Grupy LEGO: na Facebooku oraz Instagramie.

