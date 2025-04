Niewątpliwie zapachy łączą się z naszymi wspomnieniami. Są niczym wehikuł czasu, który potrafi przenieść nas o kilka lub kilkanaście lat wstecz - na pierwszą randkę, do domu na wsi lub do wypełnionego kwiatami ogrodu babci. Poznaj niezwykłą kolekcję wód perfumowanych PUR Eden.

Reklama

Jedną z najtrwalszych form ludzkiej pamięci emocjonalnej jest zapach. To, co rejestrujemy zmysłem węchu, przekazywane jest do obszaru mózgu umiejscowionego tuż obok ośrodka odpowiedzialnego za pamięć i emocje. Stąd nie powinno nas dziwić, że powonienie oddziałuje na nasz nastrój czy wspomnienia.

Zapach i wrażliwość



Większość ludzi jest wrażliwa na zapachy, choć różnie je postrzegamy. W efekcie wpływają one na nasz stan emocjonalny. Tę zależność dostrzegła marka PUR EDEN i wprowadziła na rynek swoje pierwsze, ekologiczne wody perfumowane. Są to zapachy zainspirowane naturą pięknej Skandynawii, w której dominują prostota, naturalne piękno i autentyczność.

fot. Materiały prasowe

Nieskomplikowane



To chyba najlepsze słowo, które opisuje sześć wyjątkowych wariantów zapachowych z oferty PUR EDEN. Wyróżnia je minimalizm i prostota. Nieskomplikowane flakony i kartonowe opakowania oraz subtelne grafiki pozwalają się skoncentrować na tym, co jest najważniejsze, czyli na zawartości flakonów. Marka stworzyła trzy różne zapachy dla kobiet i trzy zapachy dla mężczyzn. Kompozycje zapachowe PUR Eden powstały z szacunkiem do środowiska naturalnego.

fot. Materiały prasowe

Siła i piękno



Francuska marka PUR Eden ma w swojej ofercie sześć zapachów z certyfikatem COSMOS ORGANIC. Kompozycje zapachowe wypełnione zostały naturalnymi składnikami i co najmniej 82% z nich to składniki organiczne. Wegańskie perfumy PUR Eden nie są testowane na zwierzętach i nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Marka wspiera Stowarzyszenie One Voice, działające na rzecz zakończenia testów na zwierzętach.

fot. Materiały prasowe

Dlaczego Skandynawia?



W kulturze skandynawskiej świat piękna odwraca się od uwodzicielskiej koncepcji kosmetyków. Jest bezpośrednio związany ze zdrowiem, spełnieniem i autentycznością. To właśnie te cechy marka PUR EDEN chce przekazać swoją kolekcją wypełnioną prostotą i naturalnością.

Zapachy damskie

D’Hesperides – owocowy zapach wypełniony olejkami eterycznymi z grejpfruta, bergamotki i herbaty. Poprawia koncentrację oraz pozytywnie nastraja.

Fleur Boreale – kompozycja zapachowa, w której przenikają się nuty róży i kwiatu pomarańczy. Uspokaja i koi zmysły.

D’Orient – orientalny zapach z olejkami patchuli i nutą wanilii. Dodaje pewności siebie i uspokaja.

Zapachy męskie

Foret Boreale – drzewny kompozycja zapachowa z nutami dymnymi. Podkreśla pewność siebie i asertywność.

Des Fjords – intensywnie odświeżające, wodne perfumy z nutami mięty i morskimi. Dodają energii i pozytywnie nastrajają.

Terre Sauvage – świeży zapach z zielonymi akordami, który wprowadza w dobry nastrój.

Zapachy PUR Eden dostępne są w sieci ROSSMANN

Artykuł powstał z udziałem marki Pur Eden

Reklama

Czytaj więcej:

Zrób własną świece wegańską