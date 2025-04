Reklama

Dlaczego potrzebujemy feminizmu?

Mamy 2021 r., tymczasem naszemu społeczeństwo nadal brakuje sporo do osiągnięcia równości pomiędzy kobietami a mężczyznami, choćby w dziedzinach ekonomii, nauki czy rodzicielstwa. Kobiety nadal statystycznie zarabiają mniej niż mężczyźni na adekwatnych stanowiskach, wciąż to głównie na nich spoczywa ciężar opieki nad dziećmi i dbania o dom. Ciągle też muszą stawiać czoło szkodliwym stereotypom, uprzedmiotowieniu, ignorowaniu ich zdania czy infantylnemu traktowaniu. Z drugiej strony, patriarchat wojuje mieczem obosiecznym: kobietom dostaje się za chęci robienia kariery i za dostateczny brak „kobiecości” w wyglądzie, ubiorze i zachowaniu; mężczyźni wciąż słyszą iż, nie wypada im płakać czy przyznać się do własnych słabości.

Kim dziś jest feministka i feminista?

W Światowy Dzień Feminizmu spróbujmy odczarować stereotypowe negatywne brzmienie słowa ”feminizm”, z którym kojarzą go niektóre środowiska i udowodnijmy, że nie jest wstyd być ani feministką, ani feministą. Feminizm dotyczy każdej płci – zarówno kobiety, jak i mężczyźni świadomi swoich praw, chcący żyć godnie i dobrze w społeczeństwie, sprzeciwiający się dyskryminacji w różnych aspektach to feminiści. Feminizm nie polega, jak niektórzy mylnie sądzą, pamiętając kultową „Seksmisję”, na odbieraniu praw mężczyznom i dominacji kobiet, lecz na dążeniu do jednakowych praw, możliwości i perspektyw dla obu płci w kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym. Wciąż jest dużo do zrobienia, a w nierównej walce z dyskryminacją i seksizmem kobiety potrzebują wsparcia mężczyzn.

Wyjątkowa akcja answear.LAB z okazji Światowego Dnia Feminizmu

Feminizm to nie tylko sprawa kobiet – to sprawa nas wszystkich, niezależnie od płci czy wieku. O tym, że warto być feministą, przekonuje marka answear.LAB, - stworzona przez kobiety i dla kobiet. Na swoim koncie ma już kilka głośnych kolekcji, m.in. buntowniczą i podkreślającą kobiecą niezależność Girl Power, z której dochód ze sprzedaży zasili konto fundacji Martyny Wojciechowskiej UNAWEZA. Choć answear.LAB zwykle kieruje swoją komunikację do kobiet (i dla nich też tworzy kolejne kolekcje), tym razem do swojego projektu #JESTEMFEMINISTA zaprosiła także mężczyzn, a konkretnie ponad 100 znanych Polaków: dziennikarzy, aktorów, influencerów i osobowości medialne. Z okazji Światowego Dnia Feminizmu trafiły do nich T-shirty z hasłem ”I’m a feminist”. 7 listopada będą mieli okazję okazać swoje wsparcie kobietom oraz opowiedzieć, czym dla nich jest feminizm – to właśnie w takich momentach pokazujemy, że możemy na siebie liczyć. Oczywiście, na tym się kończy – warto być feministą i feministką każdego dnia!

