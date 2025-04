Święto miłości to doskonała okazja do przypomnienia znanego motywu przełamanego serca, gdzie każda z zawieszonych na łańcuszku połówek, spoczywa na innej szyi. Biżuteria, która wprost nawiązuje do zwrotów obecnych w naszych codziennych rozmowach: ,,moja druga połowa”, ,,bratnia dusza”, ,,razem stanowimy jedność”. Stąd w tegorocznej, walentynkowej ofercie Rossmanna znalazły się podwójne zestawy – naszyjniki i bransoletki z motywami, które po złączeniu tworzą całość. ,,Najlepsze przyjaciółki na zawsze” – oto hasło, które widniejące na odwrocie opakowań. Jeden naszyjnik lub bransoletka z zestawu, stanowi doskonały prezent również dla mamy, babci i każdej bliskiej osoby, której pragniemy tego dnia podziękować za to, że jest w naszym życiu.

Nowa definicja Święta Miłości, bo każdy może być Walentynką

Poszukiwania tej jedynej lub tego jedynego nieustannie trwają. Okazują się często niełatwym zadaniem. Co więcej stanowią dla wielu firm dochodowy biznes, co potwierdza popularność aplikacji randkowych. W ubiegłorocznym spisie powszechnym GUS ponad 2,3 mln osób zadeklarowało, że żyje w jednoosobowych gospodarstwach. Samodzielni single nie muszą przecież wchodzić w mniej lub bardziej sformalizowane związki, żeby wieść szczęśliwe życie. I chociaż to frazes, to wart jest powtórzenia w ,,Dzień Zakochanych”, który przy odrobinie inwencji można spędzić na własnych zasadach.

Poszukujący, randkujący, niezależni indywidualiści i fani alternatywnych rozwiązań – oto ludzie, którzy zainspirowali markę Rossmann do poszerzenia definicji Święta Miłości. Bo warto przypomnieć, że to niezwykłe uczucie można również kultywować rodzinnie, indywidualnie i po przyjacielsku. Dla tych, którzy mają w świecie swoją papużkę nierozłączkę, ukochaną mamę, babcię, koleżankę z pracy, inspirującą nauczycielkę czy ulubioną ekspedientkę, Rossmann przygotował moc walentynkowych upominków. I jeśli braknie nam słów, to symboliczny podarek powie naszej Walentynce za nas, że nie znika z naszej pamięci.

Bliźniacza biżuteria i Święto Zmysłów

W tym roku sieć drogerii Rossmann honoruje przyjaźń. W ramach akcji Słodkie Walentynki w ofercie znajdziemy podwójne bransoletki w klasycznych kolorach z regulowanym sznureczkiem oraz pozłacane naszyjniki. Wśród nich motyw przełamanego serca, ale również amulety, duet Gwiazdy i Księżyca oraz motyl. Produktem wartym uwagi jest także antystresowy pierścionek z obrotowym elementem. Walentynkowa biżuteria z unikatowym designem na odwrocie opakowania posiada uchwyconą w pigułce ideę tegorocznych Walentynek w Rossmanie: ,,W świecie pełnym zmiennych nasza przyjaźń pozostaje stała”.

Dla bliskich, których gust nie jest nam obcy, Rossmann przygotował unikatową ofertę zapachową, dostępną jedynie online – w aplikacji i na stronie internetowej. Od 9 do 14 lutego trwa okres wyjątkowych promocji na perfumy damskie i męskie – rabaty nawet 50%. Szeroka gama produktów zadowoli zapachowych koneserów. W menu prawdziwe gwiazdy w świecie perfum, które zadebiutują na stronie i w aplikacji drogerii. Szczegóły Walentynkowych Okazji na Zapachy niech pozostaną niespodzianką, która zelektryzuje niejednego łowcę oryginalnych aromatów.

Uśmiech Robi Dzień Zakochanych Dobry

Rossmann niezmiennie zachęca do uśmiechu swoich klientów i pracowników. W Walentynki na instagramowych obserwatorów drogerii czeka kolejna rolka sygnowana hasłem Uśmiech Robi Dzień Dobry. Dowiecie się z niej, czy istnieją okoliczności usprawiedliwiające nieobdarowanie partnera uśmiechem, co klienci drogerii myślą o miłość od pierwszego uśmiechu oraz jak uśmiechają się zakochani.

Z tymi, których darzymy wyjątkowym uczuciem dzielimy się książkami, zwierzeniami, gotujemy wspólnie posiłki. Zapraszamy ich do swojej przestrzeni i włączamy do naszego życia. Często nie umiemy wskazać konkretnego momentu, niepostrzeżenie wprowadzają się do naszych serc na lata. I chociaż nieodłącznym elementem silnych więzi są także niezgodności i kłótnie, żywimy szczerą nadzieję, że nasi bliscy nigdy z naszego życia nie znikną. Warto jednak pozostać uważnym również na potrzeby nieznajomych i skorzystać z supermocy współodczuwania, życzliwości i ciepła.

Pomaganie jest słodkie

Rossmann zachęca, by tego szczególnego dnia podzielić się miłością także z potrzebującymi, zgodnie z hasłem: ,,Pomagamy, jak umiemy” przez cały rok. Kupując w drogeriach kolorowe lizaki, uszczęśliwiamy nie tylko naszą Walentynkę, ale również wspieramy Szlachetną Paczkę, która od 23 lat działa na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej. Całkowity dochód ze sprzedaży lizaków zostanie przekazany na rzecz Szlachetnej Paczki.

Lizaki są dostępne w czterech wariantach smakowych: wieloowocowy, truskawkowy, arbuzowy oraz malinowy z posypką. Dopieszczą nie tylko nasze kubki smakowe, ale także ucieszą oko żywymi kolorami i walentynkowymi wzorami. Nie zabraknie serc i gotowych do pocałunku ust. Wykonała je dla Rossmanna Manufaktura Cukierków, w stu procentach ręcznie. Są bezpieczne dla alergików i osób uczulonych na laktozę. Nie zawierają glutenu i konserwantów, a ich barwa uzyskiwana jest dzięki naturalnym składnikom. Jedynie posypka na różowych i bezbarwnych lizakach, może zawierać olej z orzeszków ziemnych.

