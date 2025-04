Reklama

Wcale nie musisz być profesjonalnym fotografem, by twoje zdjęcia budziły zachwyt. Czasem wystarczy garść wiedzy oraz odrobina dobrych chęci. Jakie patenty mogą pomóc podczas letnich sesji? Sprawdź!

1. Dobry sprzęt – telefon, aparat i karta pamięci

fot. Materiały prasowe

Bez tego trio nie wyobrażamy sobie wakacyjnych zdjęć. Telefon dobrze mieć zawsze pod ręką, aparat najlepiej przewiesić na ramieniu, by móc go użyć we właściwym momencie. Karta pamięci pozwoli za to bezpiecznie przechowywać wszystkie wspomnienia bez obaw o brak miejsca na zapis kolejnych ujęć czy wideo.

Jaką kartę pamięci warto wybrać? Sprawdź wszystkie możliwości Samsung PRO Plus 2023 microSD.

To uniwersalna karta, idealna do lustrzanek (przy użyciu adaptera), aparatów cyfrowych, dronów, komputerów czy tabletów. Podczas wakacji posłuży do wykonania ogromnej ilości zdjęć, za to w wolnym czasie może się sprawdzić jako dodatkowa pamięć w urządzeniach mobilnych (z pewnością z takiej opcji z chęcią skorzysta też wielu graczy).

Karta występuje w 3 wariantach o pojemności: 128, 256 i 512 GB. Dobierz taką, która będzie najlepiej odpowiadać na potrzeby twoje i twoich najbliższych. Ciesz się przestrzenią, której nigdy nie zabraknie i kolekcjonuj wspomnienia.

Samsung PRO Plus 2023 microSD wyróżnia się imponującymi parametrami: prędkością odczytu do 180 MB/s i zapisu do 130 MB/s. W praktyce oznacza to niesamowite tempo działania zarówno podczas wykonywania zdjęć, jak i w czasie przesyłania danych.

Karta jest niezwykle odporna – została zaprojektowana, by przetrwać wymagające warunki atmosferyczne i intensywne użytkowa dlatego spokojnie możemy zapisywać na niej wszystkie wakacyjne wspomnienia bez obaw o ich bezpieczeństwo. Co więcej, SD PRO Plus 2023 microSD jest odporna na 6 czynników, w tym na wodę, wysoką i niską temperaturę, zakurzenie, wstrząsy, promieniowanie magnetyczne czy upadki.

Dobry pamięć masowa to przede wszystkim poczucie komfortu i wolność tworzenia. Nie musisz martwić się o pojemność swojego urządzenia, rób tyle zdjęć, ile chcesz; nagrywaj też filmy i co najważniejsze – kolekcjonuj wspomnienia.

2. Chwytaj momenty i emocje

Nie silcie się na ustawki. Takie zdjęcia są sztuczne, często pozbawione prawdziwych wzruszeń i wakacyjnego luzu. Zamiast tego fotografuj i filmuj to, co spontaniczne, niebanalne i pełne radości. Staraj się uchwycić piękno chwili, nastrój i urlopową wolność. Rób mnóstwo zdjęć i nie martw się o ich przechowywanie – tym zajmie się odpowiednia krata pamięci, jak Samsung PRO Plus 2023 microSD. Jest jedno "ale". Niech telefon, aparat czy kamera nie przysłonią ci radości z wakacji. Warto kolekcjonować kadry z wyjazdów, ale nie kosztem celebracji tego, co najważniejsze.



fot. Adobe Stock

3. Zadbaj o światło

Na wakacje mało kto zabiera ze sobą dodatkową lampę doświetlającą, dlatego wszystko w twoich rękach. Dosłownie, bo na jakość twoich zdjęć decydujący wpływ będą mieć: urządzenie, z którego korzystasz oraz twoja wiedza i umiejętności. Warto wiedzieć, że najtrudniej jest zrobić dobre fotografie w południe. To wtedy słońce jest wysoko, ilość promieni słonecznych jest zaś na tyle duża, że często pojawia się niepotrzebny cień, który może wyglądać nienajlepiej, szczególnie na twarzy. Kolejna wymagająca pora to noc, chociaż dobry aparat poradzi sobie niezależnie od godziny. Kiedy w takim razie najlepiej robić zdjęcia? Tak zwane złote godziny to poranek i popołudnie. Gra świateł idealnie podkreśla kolory i nadaje im niesamowitej głębi.

4. Wybierz aplikację do edycji zdjęć

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy jedzie na wakacje po to, by zrywać się z łóżka skoro świt, tylko dlatego, by sfotografować plażę, jezioro, góry czy inne urokliwe miejsce. Wiemy też, że nie wszystkie kadry od razu wyglądają idealnie, za to mogą przedstawiać niesamowity moment. Na szczęście bez problemu możesz pobrać kilka aplikacji do obróbki grafiki i z ich pomocą poprawić niektóre parametry, takie jak cień, kontrast, balans bieli czy nasycenie. Jakie aplikacje warto zainstalować? Polecamy między innymi Adobe Lightroom, VSCO lub Photoshop Express.

5. Pamiętaj o zasadzie trójpodziału

Zgodnie z tą ideą zdjęcie należy podzielić na trzy części w pionie i poziomie. Wszystkie ważne elementy umieszczamy na skrzyżowaniu bądź wzdłuż przebiegu wytyczonych linii. Są to tzw. mocne punkty obrazu. Dzięki tej zasadzie zdjęcie będzie tworzyło spójną całość i nie będzie wyglądało na dzieło przypadku, lecz przemyślaną konstrukcję godną profesjonalnego fotografa.



fot. Adobe Stock

6. Odwróć myślenie

Myśl w nieoczywisty sposób. Efekt takich fotografii będzie spektakularny. O co dokładnie chodzi? Jesteś nad jeziorem, a może widzisz ogromną kałużę? Zrób zdjęcie temu, co odbija się w wodzie! Podobnie z lustrami, szklanymi witrynami w piekarni czy oknami kamienic.

7. Nie martw się o kwestię pamięci

Rób dużo zdjęć, nagrywaj filmy z rodziną, szumiące fale, śpiew ptaków o poranku czy beczenie owiec. Selekcję zostaw na później. Obawiasz się, że twój aparat może nie pomieścić aż tylu wspomnień? Z odpowiednią kartą graficzną z pewnością uda się uwiecznić i te, i kolejne wakacyjne wojaże. Już teraz sprawdź kartę Samsung PRO Plus 2023 microSD (najlepiej od razu z czytnikiem), która pozwoli ci cieszyć się każdą chwilą, uwiecznić ją i celebrować zawsze wtedy, gdy będziesz mieć na to ochotę.