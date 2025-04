Poczucie własnej wartości to sposób, w jaki myślimy o sobie. To też emocje, które odczuwamy w stosunku do samego siebie. Na samoocenę ma wpływ bardzo wiele elementów. Począwszy od sposobu, w jaki nas wychowano, poprzez krąg kulturowy i bagaż doświadczeń.

Poczucie własnej wartości to skłonność do doświadczania siebie, jako osoby kompetentnej w zakresie stawiania czoła wyzwaniom przynoszonym przez życie, a także zasługującej na szczęście - dr N. Branden.

Osoby, które mają wysoką samoocenę i pozytywne poczucie własnej wartości odczuwają większy spokój, bezpieczeństwo, lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych. Co więcej są bardziej otwarte na krytykę, umieją ją przyjmować i konstruktywnie wykorzystywać.

Obawiasz się, że twoja samoocena z wielu powodów jest niska? Na szczęście poczucie własnej wartości można kształtować. Podpowiadamy, w jaki sposób.

Kim jestem?

Poznaj siebie, bądź świadoma swoich zalet, sukcesów i życiowych celów. Odpowiedź sobie na kilka podstawowych pytań. Kim jestem? Co lubię, a czego nie? Jakie są moje mocne i słabe strony? Co sprawia mi radość, a czego nie chcę robić? Co jest dla mnie ważne i o czym marzę? Doceń samą siebie. Wiedzę i ocenę własnej wartości buduj w oparciu o własną opinię i poglądy. Jesteś wyjątkowa na swój sposób.

Myśl i mów o sobie dobrze

Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Postaraj się więc widzieć swoje dobre strony. Nie rozpamiętuj gorszych momentów, nie bądź wobec siebie zbyt krytyczna. Skupiaj się na dobrych momentach i to z nich czerp energię. Miej dla siebie tyle samo ciepła, ile dałabyś najlepszej przyjaciółce lub swojemu dziecku. Pielęgnowanie własnego „ja” to sztuka, która pozwoli ci żyć pełniej.

Kobiecość na twoich zasadach

Polub siebie taką, jaką jesteś. Z całą gamą zalet i wad. Rozwijaj swoje mocne strony. Słabe po prostu zaakceptuj. Staraj się też żyć wg maksymy: Kobiecość na twoich zasadach. Jak to zrobić? Dbaj o siebie, o swoje zdrowie, posiłki, rozwój, emocje, wygląd, samopoczucie.

Wkładki dostępne są w 4 wariantach: normal, normal mixform (do każdego rodzaju bielizny), large oraz extra long. Zapewniają wysoką chłonność i neutralizację niepożądanych zapachów. Są niezwykle miękkie i elastyczne. Świetnie dopasowują się do bielizny, zapewniając wygodę. Czym jeszcze się wyróżniają?

Ultra miękkie - delikatna powłoczka oraz miękkie wypełnienie zmniejszają ryzyko podrażnień

Ultra chłonne - mogą być stosowane również w przypadku kropelkowego nietrzymania moczu

Ultra dopasowane - specjalne tłoczenia zwiększają elastyczność wkładki i ułatwiają odpowiednie jej ułożenie

Dobre samopoczucie i komfort wpływają na samoocenę. Dzięki marce Bella możesz czuć się pewnie niezależnie od sytuacji.

Zaakceptuj

Wyolbrzymiasz porażki i szybko zapominasz o sukcesach? Odwróć ten sposób myślenia. Ciesz się drobnymi rzeczami, celebruj chwilę, bądź z siebie dumna, nie ujmuj swoim osiągnięciom. A porażki? Miej świadomość, że mogą się pojawić. Wiedz, że są tylko małym elementem twojego życia i że po burzy zawsze wychodzi słońce. Nie rozpamiętuj niepowodzeń. Traktuj je jak życiowe lekcje, które trzeba odrobić, by wiedzieć o życiu więcej. Zaakceptuj swoje wady, pamiętaj, że jesteś człowiekiem i masz prawo do błędów, upadków i porażek. Nie traktuj ich jak coś, co mogłoby godzić w twoją samoocenę. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i przegraną definiuje nas, a także sprawia, że samoocena sięga coraz wyżej. Staraj się też otaczać dobrymi ludźmi, którzy pomogą ci budować poczucie własnej wartości i pokażą, jak ważna jesteś.

Wyznaczaj granice

Bądź asertywna, umiej mówić „nie” wtedy, gdy tego potrzebujesz. Unikniesz wyrzutów sumienia wobec samej siebie, poczucia frustracji i niesprawiedliwości. Stawianie granic pozwala budować pewność siebie, bo oznacza umiejętność życia w zgodzie ze sobą, a także szacunek do swoich możliwości i potrzeb.

Naucz się przyjmować komplementy

Ktoś właśnie pogratulował ci sukcesu, skomplementował doskonały styl lub wyraził zachwyt nad twoim dziełem? Ze zdziwieniem mówisz, że to nic takiego? Owszem, to coś wielkiego i dobrze byłoby gdybyś zaczęła dostrzegać swoje osiągnięcia. Warto się z nich cieszyć, celebrować je i mówić o nich głośno.

Bądź dla siebie dobra

Nagradzaj się za każdy dzień. Nie tylko za sukcesy, ale i za porażki. Małe przyjemności pozwalają cieszyć się życiem i dużo bardziej pozytywnie myśleć o sobie. Pozwalaj sobie na relaks, jedź pyszne posiłki, otaczaj się estetycznymi przedmiotami, buduj wokół siebie dobrą energię.

Budowanie własnej wartości to długotrwały proces, ale jesteśmy pewne: dobre nastawienie i wiara w swoje możliwości to początek sukcesu.