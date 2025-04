Soczewki fakijne – „stałe soczewki kontaktowe”

Można powiedzieć, że soczewka fakijna to taka soczewka kontaktowa wszczepiana do wnętrza gałki ocznej, a dokładnie pomiędzy tęczówkę a soczewkę oka. Nie ma więc konieczności wymiany twojej naturalnej soczewki na sztuczną, tak jak ma to miejsce w przypadku soczewek wenątrzgałkowych stosowanych w leczniu zaćmy (bądź korekcji starczowzroczności).

Soczewki te są polecane wszystkim osobom, które ukończyły 21 lat – do 35-45. roku życia. Dzięki dostępności różnych rodzajów soczewek metoda ta pozwala skorygować w zasadzie dowolną wadę wzroku, nawet dużą krótkowzroczność i nadwzroczność, a nawet wysoki astygmatyzm. Co ważne, perfekcyjnym wzrokiem możesz cieszyć się w zasadzie od razu po zabiegu, a do domu wracasz już bez okularów:-)

Generalnie soczewki fakijne korygują wzrok na całe życie, ale są sytuacje, kiedy konieczne może być ich usunięcie – np. gdy w późniejszym wieku rozwinie się zaćma. Wtedy mikrochirurg bezpiecznie usuwa soczewki fakijne i wszczepia soczewki wewnątrzgałkowe, stosowane powszechnie w leczeniu zaćmy.

Czy soczewka jest wyczuwalna?

W klinice Mega-lens wykorzystywane są soczewki fakijne wysokiej jakości (marki Visian ICL), wykonane z zaawansowanego technologicznie tworzywa powstającego na bazie kolagenu – kolameru, który jest całkowicie biokompatybilny z narządem wzroku i z nim naturalnie współpracuje.

Po wszczepieniu soczewki dopasowują się do anatomii oka i zapewniają dokładną korekcję wzroku tuż po zabiegu. Nie są wyczuwalne ani widoczne, nie powodują podrażnienia ani zespołu suchego oka. Zapewniają pełen komfort widzenia, „uwalniając” pacjentów od konieczności noszenia okularów, co może być szczególnie uciążliwe dla młodych, aktywnych osób. Soczewki kolamerowe zawierają też filtry UVA i UVB chroniąc jednocześnie oczy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Szybki i bezbolesny zabieg

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i trwa ok. 15 minut, a wielu pacjentów mówi, że to najprzyjemniejszy zabieg, jakiemu się poddawali:-)

Mikrochirurg robi malutkie, 2-milimetrowe nacięcie na krawędzi rogówki i delikatnie wprowadza przez niego miękką, zwijalną soczewką (jej rodzaj i moc są precyzyjnie dobrane po wykonaniu odpowiednich badań), umieszczając ją delikatnie w gałce ocznej, pod tęczówką. Nie ma potrzeby zakładania szwów, otwór goi się samoczynnie.

Po godzinie lekarz sprawdza ostrość widzenia, a dwie godziny po zabiegu można opuścić klinikę (dobrze, aby ktoś nas odwiózł do domu). Zabieg wszczepienia soczewek fakijnych jest szybki i łatwy – pod warunkiem że wykonuje go doświadczony mikrochirurg zajmujący się operacjami przedniego odcinka oka (np. leczeniem zaćmy). Zawsze warto to sprawdzić, zanim zdecydujesz się na zabieg!

Minimalna rekonwalescencja

Przez kolejne dni musisz tylko stosować krople do oczu zalecone przez lekarza. Powrót do pełnej aktywności jest szybki i bezbolesny – zwykle już następnego dnia możesz wrócić do swoich codziennych zajęć i pracy. Dokładne zalecenia pozabiegowe dostaniesz w klinice.

Soczewki fakijne a laserowa korekcja wzroku

Dr Marek Czubak ma ponad 30-letnie doświadczenie w mikrochirurgii oka i jest wielkim przeciwnikiem popularnie wykonywanego zabiegu laserowej korekcji wzroku. Dlaczego? Laser ścina rogówkę (modelując ją można uzyskać pożądany efekt optyczny), a jest to struktura mechanicznie nieprzewidywalna. Jeśli zetniemy ją i ścieńczymy, traci swoją sprężystość i wytrzymałość mechaniczną, a u wielu pacjentów dochodzi do wznowy wady wzroku po jakimś czasie.

Poza tym u osób po laserowej korekcji rogówkowej nie można zastosować – np. w wypadku zaćmy – soczewek wieloogniskowych, zarówno z powodu słabych efektów optycznych, jak i trudności związanej z dobraniem ich mocy.

W niektórych operacjach laserowej korekcji wzroku dochodzi też do utrwalonego wysychania powierzchni oka. Przy soczewce fakijnej tych wszystkich mankamentów nie ma. W przeciwieństwie do lasera soczewki fakijne są zabiegiem odwracalnym. Można je nawet po wielu latach w prosty sposób usunąć, np. po to aby bezpiecznie wszczepić soczewkę wieloogniskową w przypadku zaćmy. Jest to zabieg całkowicie odwracalny, a ponadto – prosty, bezpieczny i przewidywalny, dający natychmiastowy efekt poprawy widzenia.

Soczewki wewnątrzgałkowe 40+

W przypadku starczowzroczności polecane są natomiast soczewki wewnątrzgałkowe wieloogniskowe, które zapewniają doskonałe widzenie z bliży, dali i z odległości pośrednich (np. podczas pracy przy komputerze). To świetne rozwiązanie dla osób, które nie mogą przyzwyczaić się do noszenia okularów do czytania – rozmazany obraz z bliska to typowy objaw starczowzroczności (fachowo: prezbiopii), a więc fizjologicznego procesu utraty elastyczności soczewki w oku, który zachodzi w naturalny sposób wraz z wiekiem.

Niestety, problem „za krótkiej ręki” dotknie prędzej czy później każdego po 40-45. roku życia, nawet jeśli wcześniej miałaś idealny wzrok. Dla wielu osób, zwłaszcza kobiet, staje się to problemem – nie są przyzwyczajone do noszenia i zabierania ze sobą wszędzie okularów do czytania, kojarzą się im one ze starością, wstydzą się korzystania z nich. Nie wszyscy też chcą czy potrafią korzystać z okularów progresywnych. Tutaj z pomocą przychodzą soczewki wewnątrzgałkowe wieloogniskowe, a więc zabieg podobny do operacji zaćmy, polegający na wymianie soczewki naturalnej na sztuczną. Dzięki temu do końca życia zyskujesz idealny wzrok!

W klinice Mega-lens zabieg robiony jest unikalną metodą bez ultradźwięków – znowu po to, aby oszczędzać rogówkę. Jako pierwszy ośrodek w Polsce Mega-lens proponuje też pacjentom operacje obu oczu jednocześnie, co nie tylko oznacza mniejszy stres i łatwiejszą logistykę, ale też szybszą rehabilitację i adaptację do nowego sposobu widzenia. Wszczepienie odpowiednio dobranej soczewki pozwala jednocześnie skorygować nawet duże wady wzroku i astygmatyzm, uwalniając pacjenta od konieczności noszenia okularów. Zabieg wszczepienia soczewek trwa ok. 15 minut, jest bezbolesny. Przezroczysty opatrunek nakładany na sali operacyjnej jest zdejmowany podczas wizyty kontrolnej następnego dnia. W zasadzie od razu można cieszyć się ostrym wzrokiem. Bez okularów i do końca życia!

Już 20 stycznia o 20:00 zapraszamy na LIVE z dr. Markiem Czubakiem, podczas którego dowiesz się wszystkiego o metodach trwałej korekcji wzroku w każdym wieku. Na uczestników czekają niespodzianki https://www.facebook.com/events/2080439932091934

