Fajnie jest czasami po aktywnym dniu lub treningu zasiąść na sofie ze smartfonem w ręku i smakując nowy wafelek Princessa Słony Karmel poprzeglądać ciekawe profile na Instagramie. Niektórzy uważają, że to pożeracz czasu, ale przecież kobiety uwielbiają te kilkanaście minut tylko dla siebie. Oglądanie pięknych zdjęć i delektowanie się Princessą może być bardzo inspirujące! Instagram to platforma, która na przestrzeni ostatnich lat zyskała w Polsce i na świecie ogromną popularność. Według badań z maja 2018 roku, aż 58% użytkowników Instagrama to kobiety, a tylko 42% stanowią mężczyźni. Wiernymi użytkowniczkami Instagrama są kobiety między 18-35 rokiem życia i to one właśnie najbardziej dociekliwe go przeglądają, aktywnie prowadzą i śledzą najnowsze trendy. Influencerki fashion czy beauty są dla użytkowniczek social mediów obecnie największą i najbardziej wiarygodną inspiracją. Magazyny papierowe czy gazety muszą ustąpić miejsca nowoczesnym mediom, teraz #MożnaInaczej poznawać trendy. Obserwując profile na Instagramie użytkowniczki wybierają garderobę, dobierają fryzury, wybierają miejsca w których bywają, powielają styl fotografowania najbardziej rozpoznawalnych makroinfluencerek. Wszystko mija, selfie też odchodzi w zapomnienie, to co jest teraz naprawdę modne na Instagramie?

Jaki format zdjęć jest obecnie najmodniejszy?

Tak, obecnie #MożnaInaczej się fotografować, nawet trzeba! Najwyższy czas zainwestować w dobrego smartfona i pomyśleć o nowoczesnym formacie portretu, który jest najbardziej popularną formą prezentacji siebie w tym sezonie. Drugim uwielbianym formatem jest pozowanie na tle ciekawych budynków, interesującej egzotycznej natury czy energetycznej scenerii dużego miasta. Zamieszczanie zdjęć selfie z „dziubkiem” już dawno nie jest w trendzie, dlatego nie licz na to że zdobędziesz dużo lajków prezentując siebie w takim wydaniu. No chyba, że skorzystasz z najnowszego filtra promowanego przez gwiazdy, pamiętaj że hasztag #selfie również stracił na popularności.

Czas przemyśleć koncepcję profilu

Jeśli masz profil na Instagramie i chcesz coś zmienić, żeby pozyskać większą grupę obserwujących, poświęć na swój Instagram przynajmniej pół godziny dziennie. Bądź konsekwentna i lajkuj posty innych użytkowników, prezentuj na swoim profilu ciekawe i zaskakujące w formie zdjęcia, testuj nowe rozwiązania i narzędzia proponowane przez Instagram (np.IGTV, czy insta stories). Pamiętaj, że najważniejsze jest kreatywne myślenie, może inspiracją będzie dla Ciebie przepyszny smak nowego wafelka Princessa, który pokazuje, że wafelek może smakować bardzo oryginalnie #MożnaInaczej...

Materiał powstał we współpracy z marką Princessa