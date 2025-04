Nie ulega wątpliwości, że dostęp do sieci pozwala skorzystać ze wszystkich atrakcji wybranej lokalizacji. Wybór najsmaczniejszej restauracji, znalezienie najkrótszej drogi do celu w nowym miejscu, sprawdzenie najciekawszych miejsc turystycznych czy odszukanie atrakcji dla dzieci – wszystko to i jeszcze więcej, staje się możliwe dzięki przenośnemu hotspotowi LTE M7200 marki TP-Link. To niewielkie urządzenie sprawi, że dostęp do WiFi okaże się możliwy wszędzie tam, gdzie potrzeba!

Co więcej, hotspot M7200 obsługuje najnowszą generację połączeń LTE, dzięki czemu korzystanie z WiFi, nawet podczas wyjazdów zagranicznych, jest łatwe jak nigdy dotąd. Aby nie płacić za transfer danych za granicą, wystarczy włożyć do urządzenia kartę pre-paid od lokalnego operatora i po prostu korzystać z Internetu. Bez problemu możesz więc spędzić podróż oglądając filmy i seriale w jakości HD, zająć dzieci ulubionymi bajkami lub bez żadnych zakłóceń prowadzić wideo rozmowy z najbliższymi.

Zabierając w podróż M7200 masz pewność, że – dzięki pojemnemu akumulatorowi - będzie Ci towarzyszył nieustająco przez 8 godzin! Niewątpliwą jego zaletą jest też możliwość udostępnienia Internetu przez WiFi nawet 10 urządzeniom jednocześnie, wykorzystując tylko jedną kartę SIM. Dzięki temu, podczas wyjazdu z grupą znajomych, wystarczy tylko jeden mobilny hotspot M7200, który wszystkim zagwarantuje bezproblemowy dostęp do Internetu.

Wybierając się na wakacyjne wojaże warto również pamiętać o zabraniu odpowiedniego banku energii. Słuchanie muzyki, granie w topowe gry czy korzystanie z ulubionych aplikacji w trakcie podróży pociągiem, autem, busem lub samolotem, powoduje nieuniknione wyładowanie baterii w Twoim smartfonie. W takiej sytuacji perfekcyjne rozwiązanie będzie stanowił powerbank TL-PB10400 marki TP-link, ukryty w małej i stylowej obudowie. Ten niepozorny bank energii został wyposażony w pojemny akumulator, który gwarantuje zdecydowane wydłużenie działania urządzenia, a tym samym pozwala cieszyć się, prawie bez przerwy, ulubionymi aplikacjami i funkcjami smartfona lub tableta.

Dodatkowo, znajdujące się w powerbanku dwa porty USB, umożliwią ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Dzięki temu, zapewniony zostanie stały dostęp do każdego urządzenia mobilnego, bez wątpienia ułatwiającego podróżowanie. Niezaprzeczalnym atutem tego sprzętu jest również jego wydajność, zagwarantowana portami 5V/2,4A, pozwalająca na naładowanie do pełna w 2,5 godziny najbardziej wymagającego smarfona.

Wybierz najlepsze wakacyjne gadżety i beztrosko przeżyj każdą chwilę swojego wymarzonego urlopu!

Materiał powstał przy współpracy z marką TP-Link