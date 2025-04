Pomyśl, jak często zastanawiamy się nad swoim wyglądem? Ile razy chcemy w sobie coś zmienić? Czy nie każda kobieta chciałaby zasięgnąć profesjonalnej, urodowej pomocy? Czasami brakuje nam odwagi, aby wejść do salonu beauty. Myślimy, że to “nie dla nas”, że “mamy jeszcze czas”. Jesteśmy przekonani, że każda kobieta, gdyby miała taką okazję, chętnie oddałaby swoją urodę w ręce profesjonalisty - kosmetologa.

Karta podarunkowa Laser Delux idealny prezent pod choinką!

Ten upominek sprawi, że z pewnością uszczęśliwisz ważną dla Ciebie kobietę - mamę, siostrę, przyjaciółkę. Na ręcznie wypisanej karcie podarunkowej, zapakowanej w piękne, czerwone pudełko, wręczysz bliskiej osobie szansę na lepsze samopoczucie i podniesienie własnej samooceny. Zastanawiasz się, w jaki sposób?

Decydując się na zakup bonu podarunkowego w Laser DeLux sama podejmiesz decyzję, czy będzie to karta na konkretną kwotę, czy wybrany zabieg. Kobiety najczęściej wybierają mezoterapię igłową, mikronakłuwanie skóry DermaPen, osocze bogatopłytkowe oraz klasyk - bezbolesną depilację laserową. Kto raz spróbował depilacji laserowej, wie że to ogromny komfort - szczególnie latem! Kobiety naprawdę o niej marzą.

Karta podarunkowa - prezent dla figury

Znasz kobietę, której zależy na perfekcyjnej figurze? A może wiesz, że chciałaby zacząć walczyć z dodatkowymi kilogramami? Takie osoby z pewnością ucieszy możliwość skorzystania z indywidualnie dobranych zabiegów modelujących sylwetkę. Endermologia Alliance, karboksyterapia, kriolipoliza - te sekretne zabiegi doskonale redukują cellulit, tkankę tłuszczową oraz uciążliwe boczki. To idealne wsparcie treningów i diety.

Zastanów się ile korzyści daje Ci taki rodzaj prezentu:

1. Dajesz nie tylko prezent pod choinką, lecz zwiększasz czyjeś samopoczucie i podnosisz pewność siebie!

2. Osoba, której wręczasz kartę podarunkową może sama zdecydować, na jaki zabieg chciałaby się umówić. Jeśli nie była nigdy w naszych salonach to na początek zaprosimy ją na bezpłatną dermokonsultację z kosmetologiem - przeanalizujemy jej problem i ułożymy indywidualny plan zabiegowy.

3. Z karty podarunkowej Laser Delux osoba obdarowana może skorzystać w salonach w całej Polsce. Jesteśmy w 21 miastach!

4. Pudełko, w którym zapakowana jest karta podarunkowa, możesz później wykorzystać np. na biżuterię lub oddać do recyklingu! Jest w 100% ekologiczne.

Jak kupić karty podarunkowe do salonów Laser Delux?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Możesz odebrać ją w wybranym przez Ciebie salonie Laser Delux. Listę gabinetów znajdziesz na naszej stronie www.laserdelux.pl. Zadzwoń do nas, a przygotujemy dla Ciebie wypisaną kartę.

2. Napisać do naszego konsultanta na LiveChacie na stronie www.laserdelux.pl i powiedzieć, na jaką kwotę chcesz zamówić dla siebie kartę podarunkową, a my z przyjemnością dostarczymy ją do Twojego domu! Znaj

Zamówienie złożyć także drogą mailową - livchat@laserdelux.pl. Zostaw do siebie numer telefonu lub maila, a my odezwiemy się do Ciebie w możliwie najkrótszym czasie - znajdziesz nas na Facebooku i Instagramie.

