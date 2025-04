Kwiaty w domu nie tylko pięknie wyglądają, ale również wyjątkowo pachną. Każda z nas chciałaby, aby takie kompozycje utrzymały się jak najdłużej, dlatego warto o nie zadbać. Jak to zrobić? Wystarczy zastosować kilka prostych zasad! Najważniejsze jest cięcie łodygi kwiatów pod skosem. Dzięki temu zwiększamy powierzchnię, przez którą będzie dostawać się woda. Takie kwiaty nie tylko pięknie ożywią każde pomieszczenie, ale także dodadzą uroku naszym zdjęciom! Zdradzimy Wam kilka trików na idealne zdjęcie takiej kompozycji. W tym wypadku bardzo ważną role odgrywa telefon, dlatego do naszego testu wybrałyśmy nowość od marki Huawei – smartfon P30 lite!

Reklama

Mocną strona tego telefonu jest zdecydowanie aparat. Posiada on szereg innowacyjnych rozwiązań, które gwarantują wysoką jakość zdjęć, nawet w słabym świetle. Będziecie się mogły o tym przekonać w naszym wideo! Główny aparat P30 lite został wyposażony w aż trzy obiektywy oraz tryb nocny! To naprawdę imponująca funkcja! 48MP obiektyw oferuje funkcję 2-krotnego zoomu bezstratnego i 6-krotnego zoomu cyfrowego. Drugi, szerokokątny obiektyw pozwala na fotografowanie rozległego krajobrazu i uchwycenie w kadrze wielu fragmentów bez potrzeby oddalania się, jak w przypadku gdy korzystamy wyłącznie ze standardowego obiektywu. Trzeci odpowiada za analizę głębi obrazu oferując użytkownikowi bogaty wybór artystycznych efektów rozmycia tła. Dzięki temu twoje zdjęcia będą wyglądać tak, jakby zrobił je profesjonalny fotograf! Przedni aparat również nie odbiega od tego tylnego, ponieważ został wyposażony w funkcję Night Mode. Co to oznacza? Telefon pozwala wykonać zdjęcie selfie o bogatej kolorystyce i wysokiej wyrazistości nawet w nocy. To zdecydowany król wśród smartfonów! Obejrzyj wideo i przekonaj się sama!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki HUAWEI