„Oferujemy nie wszystko, co dostępne, ale to, co najlepsze” – deklaruje T-Mobile i trudno się z nim nie zgodzić. Czasy posiadania setek przeróżnych programów (często też w obcych językach) dawno minęły. Dziś już nie chcemy tracić czasu na skakanie po kanałach i grzebanie się w gąszczu propozycji, by znaleźć prawdziwe perełki. Chcemy otrzymywać materiały z najwyższej półki, polecane przez widzów i nagradzane przez branżę filmową. Żyjemy w biegu, więc nasz wolny czas chcemy wypełnić wartościową rozrywką, zgodną z naszymi preferencjami, a nie być zdanym na to, co akurat zaplanowała nam stacja telewizyjna. Brzmi znajomo? Świetnie. W takim razie możesz mieć pewność, że oferta konwergentna T-Mobile zdecydowanie jest dla ciebie.

Sezon premier

Tradycyjna telewizja powoli odchodzi do lamusa. Dzisiaj prym wiodą platformy internetowe, na których można oglądać filmy i seriale online. Pakiety rozrywki od T-Mobile obejmują dostęp do zasobów Netflixa – światowego lidera w zakresie dostarczania rozrywki wideo, Eleven Sports – właściciela praw do czołowych europejskich lig piłkarskich, Ligi Mistrzów, a także wyścigów Formuły 1, kanałów telewizyjnych platformy Ipla i kanałów telewizji cyfrowej DVB-T oraz gry i rozrywkę dla dzieci. Na początku października w ofercie pojawił się Amazon Prime Video z jego bogatą bazą filmów i seriali. T-Mobile jako pierwszy z polskich operatorów wprowadził do swojej oferty tę usługę.

Jeśli długie, zimowe wieczory lubisz spędzać na kanapie z kubkiem ciepłej herbaty w ręku lub jesteś zabiegana, a twój wolny czas jest na wagę złota i chciałabyś dobrze go wykorzystać, nie mogłaś trafić lepiej. Koniec z wyczekiwaniem na wartościowe, interesujące i doskonałe produkcje. Dzięki ofercie Magenta 1 od T-Mobile każdy sezon to sezon premier – świetnych produkcji filmowych i serialowych w najlepszej jakości. Ty decydujesz, co chcesz dzisiaj obejrzeć.

3 w 1, czyli czas, rozrywka i oszczędność



Nie od dziś wiadomo, że w pakiecie wszystko jest tańsze. Z jakich usług korzysta większość z nas? Odpowiedź jest prosta: z usług telefonii komórkowej, domowego internetu i telewizji. Coraz więcej osób wykupuje także abonament np. do Netflixa. Dzięki T-Mobile wszystkie te usługi możesz mieć na jednej fakturze. Swój czas oszczędzasz więc na dwa sposoby – opłacasz jeden rachunek, ale nie tracisz też go na znalezienie wartościowego filmu na wieczór. Połączenie usług gwarantuje także obniżenie kosztów.

Wszystko fajnie, ale jak oglądasz filmy online, jeśli internet się zacina? Cóż, i na to jest rada. Decydując się na ofertę Magenta 1 od T-Mobile, otrzymujesz nie tylko wyselekcjonowaną rozrywkę i abonament komórkowy w najlepszej sieci, ale także superszybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 600 Mb/s. Usługi internetu stacjonarnego, w oparciu o infrastrukturę mobilną T-Mobile, docierają obecnie do ponad 99,9% Polaków, a w samej tylko technologii LTE do 99,8% populacji kraju.

Chcesz obejrzeć film poza domem? Pobierz, co lubisz i oglądaj gdziekolwiek chcesz w jakości Ultra HD nawet na 4 dowolnych urządzeniach.

Ofertę możesz bez problemu dopasować do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Dostępne są zarówno pakiety podstawowe, nieco bardziej rozbudowane, jak i premium.

Nie trać czasu na podejmowanie setek decyzji co do wyboru rozrywki czy opłacanie kilku faktur. Wolisz spędzać każda wolną chwilę z rodziną lub po prostu odciąć się od prozy życia i dać wciągnąć w najnowszy sezon ulubionego serialu? Masz to załatwione.

